Sei Cadetti dell’Atletica Mondovì a Caorle per i Campionati Italiani U16 – Trofeo delle Regioni

Nella giornata di lunedì sono state ufficializzate dalla direzione tecnica della Fidal Piemonte le convocazioni in vista della Kinder+Sport Cup – Campionato Italiano individuale e per regioni U16 in programma il 5 e 6 ottobre a Caorle.

Saranno ben sei (tre cadetti e tre cadette) i portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo parte della delegazione, equamente divisi per discipline. Tre di questi vestiranno la maglia da “titolare” della squadra Piemontese: Giacomo Provera, capolista italiano stagionale dei 300 ostacoli, Giulia Priola, neocampionessa regionale nel salto con l’asta, e Lorenzo Marino dopo la buona prova di Asti nel week-end (secondo nell’alto con 1,64) anche. Altri tre atleti in possesso del minimo di partecipazione conquistato nel corso della stagione, gareggeranno come “individualisti”: Paola Ambrosio nel martello, Emma Battaglio nella marcia 3 km e Giorgio Comino nei 2.000 metri. Con loro anche il tecnico biancorosso Andrea Oderda, che sarà parte della delegazione regionale: un attestato di stima e fiducia.

Enrico Priale dell’Atletica Mondovì «Ringrazio tutti i tecnici per il grande lavoro svolto in questi ultimi anni in tutti i settori. I numeri parlano da soli: programmazione e metodo, ma soprattutto tanta passione e dedizione quotidiana negli allenamenti a favore dei ragazzi. Certamente siamo consapevoli che l’atletica inizia dopo questa categoria, ma gli stimoli e la voglia vengono accesi e coltivati a questa età”.

Ad Asti nella due giorni per i campionati provinciali astigiani, era proseguita la caccia al minimo per il Veneto: Cecilia Balbo, nonostante la febbre del giorno prima, ha vinto i 300 ostacoli ma il 48”10 non basta, Lorenzo Lequio è arrivato secondo negli 80 metri in 9”57 e primo nei 300 con un buon 37”60, Francesco Simbula ha centrato la vittoria nel triplo ma lontano dai suoi standard (12,09) ed ha chiuso quarto nel lungo con 5,41; e Alice Botto, vincente nei 2.000 in 7’05”99 (sesta la compagna Noemi Bertone in 7’48”30).