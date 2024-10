Il racconto di Valerio Bemer AD della Bemer Srl

«Da noi il cliente non è mai un numero». Parte da questo concetto la filosofia di Bemer, materiali, soluzioni e finiture, con sede a Cortemilia e showroom ad Alba. Un’azienda con cinquant’anni di attività, nata da un’evoluzione del logo di “Be­mer Marmi” e “La Ce­ramica”. Lo racconta il titolare, nonché AD della Bemer Srl, Valerio Bemer.

Partiamo dalla vostra storia…

«Nel 1969 mio papà Carlo, vedendo la mancanza sul territorio della lavorazione dei marmi e delle pietre, avviò un piccolo laboratorio nel centro del paese. Prima di lui già il nonno Giovanni e il fratello Luigi, si occuparono di edilizia, attraverso una loro impresa edile e anche specializzandosi nella produzione di cementine e graniglie».

La storia è continuata e nel tempo la parola che più vi identifica sembra essere ricerca, vero?

«Assolutamente sì. Bemer ha sempre considerato la ricerca dei migliori materiali di finitura la sua missione. È un valore che io stesso ho respirato accompagnando mio padre nei cantieri e che ho pienamente interiorizzato nel corso della mia formazione avvenuta dopo il diploma presso lo studio di mio zio Gino Mario Bemer, architetto ad Alba. Collaborare con lui è stata una delle esperienze più importanti della mia vita».

Cosa non ha dimenticato di quegli anni?

«L’insegnamento o meglio la piena coscienza del significato di qualità, ma anche il valore di trovare in questa professione, una individuale sensibilità nell’approccio alle forme, al gusto, all’armonizzazione della casa, dei materiali… Come marmo, pietra, legno, gres porcellanato, cotto, nella accezione anche di recupero, che sono tra i principali materiali selezionati sul territorio italiano proprio perché autentici testimoni di qualità, rispetto per la natura e proprietà estetiche. La nostra azienda d’altronde ha un rapporto, per vocazione e storia, inscindibile con la pietra, espressione di artigianalità, tradizione, ma anche di avanguardia…».



Dunque la materia come valorizzazione del presente a cui occorre una visione arredativa capace di progettare ambienti dal gusto personale…

«Ecco il punto. Siamo riusciti, ma è un lavoro instancabile, sempre in “work in progress”, nel trovare la giusta alchimia tra l’abilità artigiana e quello spirito di servizio e di visione sempre più richiestoci anche da designer e architetti, oltre che dal cliente privato. Oggi, Bemer è espressione di un team di professionisti in grado di sposare un progetto e formulare un portfolio con varietà di proposte personalizzate e talvolta su misura, realizzate grazie alla collaborazione del laboratorio Bemer Marmi dove, con l’introduzione delle grandi lastre in gres porcellanato realizziamo a disegno e a misura pezzi speciali come top bagno e cucina, scale, bordi, elementi di arredo».



Possiamo dunque sottolineare che il cliente ritrova da voi un servizio, una consulenza, che è prova di esperienza, ma anche tanta passione…

«Certo. E ci tengo a sottolineare anche slegato dalla fascia economica… Nel senso che cerchiamo di dare lo stesso identico servizio a ciascun nostro cliente indipendentemente dal budget a disposizione. Il nostro desiderio professionale mira a fornire una cura, un’attenzione fortemente “tailor made”.

Perché la scelta dei materiali di finitura per i pavimenti, i rivestimenti e l’arredo bagno, abbinamenti cromatici, funzionalità sappiano essere un viaggio, un percorso esplorativo da compiere in affiancamento. Ed i requisiti a noi richiesti sono selezione, esperienza tecnica, gusto e creatività: qualità che ho capito essere basilari per fornire un valore aggiunto. Insieme alla ricerca costante protratta verso tutto quello che rappresenta l’evoluzione».

La sinergia tra lo showroom e il laboratorio è il fattore che determina la vera differenza?

«Indubbiamente si, ma non solo… La vera differenza in realtà è racchiusa in un cambio di approccio verso il cliente. La Bemer rispetto ai gruppi della grande distribuzione presenti sul territorio che assicurano un prodotto e conseguente un servizio molto standardizzato, si presenta come una realtà organizzata e fortemente specializzata, con un team di ragazzi formati per settore di competenza, rigorosamente attenti prima di tutto, alla cura e al servizio, alla qualità delle soluzioni indicate e mai assolutamente alla quantità. Rappre­sen­tiamo l’antitesi netta rispetto alla sterile grande distribuzione, prediligendo studio e selezione dei materiali. Pun­tan­do e cercando con ambizione, di essere una realtà di riferimento in grado di proporre anche “pacchetti chiavi in mano”, con tanto di posatori specializzati e nel contempo, offrendo soluzioni capaci di assecondare i desideri di davvero tutte le fasce di prezzo. Per noi ogni progetto o idea di ambiente ha bisogno delle giuste attenzioni…».



Ecco perché un punto nevralgico è diventato lo show room di Alba che sarà ampliato…

«Abbiamo in programma novità. Sempre per dare una proposta completa e più agevolazioni al cliente che può optare per un luogo centrale, senza dover correre fino a Cortemi­lia. In più, sempre nell’ottica della specializzazione e del servizio apriremo una sede in Liguria, regione molto importante per noi come clientela, così come la Costa Azzurra».



Per progettisti, designer, imprese e privati, perché Bemer è differente?

«Perché il nostro mood è lavorare sinergicamente. Accom­pa­gnando e seguendo ciascuno di loro nella selezione dei materiali per la realizzazione dei propri progetti. Sulla base del gusto e dell’architettura dell’intervento e in base alle esigenze economiche, il nostro team provvederà a selezionare i materiali, a preparare le campionature che potranno essere fatte visionare ai committenti. Siamo differenti anche perché il nostro ufficio tecnico può affiancare i progettisti nelle varie fasi progettuali a partire dai rilievi, agli schemi di posa, alle fasi dello sviluppo del cantiere per le installazioni e le pose in opera dei vari materiali, assicurando un risultato sempre di alta qualità funzionale ed estetica. Ci piace realizzare ambienti per la casa da vivere, capaci di emozionare. L’esperienza ci ha insegnato che la bellezza quando è condivisa regala autentiche magie! Bemer vi accompagna professionalmente in tutto il vostro processo di scelta. Diamo materia alle tue idee».