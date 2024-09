IRC 2024: Matteo Giordano e Manuela Siragusa vincono anche al “Carnia” e si aggiudicano il Trofeo 4RM!

“Una felicità perfino difficile da descrivere per una delle più grandi soddisfazioni da quando siamo nel mondo dei rally!“.

Sul podio di Ampezzo è finita con un trionfo assoluto per Matteo Giordano e Manuela Siragusa che, in Friuli Venezia Giulia, si sono aggiudicati il “16° Rally della Carnia” ed il Trofeo 4 Ruote Motrici dell’International Rally Cup 2024.

La quarta vittoria in quattro gare stagionali è stata tutt’altro che facile: rally molto tecnico e condizionato da un meteo estremamente variabile che ha messo in difficoltà molti equipaggi, tra cui quello cuneese su Renault Clio Rally3. Nonostante i tre successi e la leadership in classifica, Giordano e Siragusa hanno spinto fin da subito chiudendo in testa al venerdì sera dopo le prime (difficili) quattro prove speciali in notturna.

Il sabato è stato condizionato dal continuo cambio di clima e temperatura, con sole, nuvole e pioggia che si sono alternate. Al termine del secondo passaggio sulla “Feltrone”, l’esultanza attesa da tempo: vittoria del Trofeo 4RM, con quasi due minuti di vantaggio sull’equipaggio Rossi-Zanella e poker completato con la prima posizione in tutte le gare disputate.

“Mai avevamo affrontato questa gara, davvero bella e con un seguito di pubblico notevole; avevamo capito fin da subito che non fare errori e tenere un buon ritmo non fosse facile, al netto di diversi problemi soprattutto legati alla pioggia, non ci siamo distratti ed abbiamo centrato una vittoria fra le più sudate di sempre – dichiarano dopo la premiazione Matteo e Manuela -.

Dopo un Trofeo 4RM che è stato perfetto, ringraziamo di cuore Kimera Racing, Alma Racing e Tiesse Suzuki Asti per il supporto tecnico e pratico, gli sponsor che hanno creduto in noi e tutti i tifosi che ci hanno seguito dal vivo e via internet in giro per l’Italia“.