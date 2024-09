Il gruppo UNICAR di Alba (CN) registra un altro successo con la prima edizione del raduno dedicato alle Hyundai N

Non poteva esserci esordio migliore per la prima edizione del Raduno Langhe Experience organizzato dalla concessionaria UNICAR Hyundai di Alba (CN), in collaborazione con il Registro Italiano Hyundai N, BRC e MaFra. L’evento, riservato alle vetture N del brand Hyundai, ha registrato il tutto esaurito giorni prima della chiusura delle iscrizioni e ha visto poi salire il numero di partecipanti ammessi dai 25 iniziali a 30 e poi, infine, 33.

Ma le domande di iscrizione sono state addirittura maggiori (il limite è stato il posto al ristorante), segno del forte senso di appartenenza e della volontà di condividere la passione di una community di “Ennisti” entusiasti di sedere al volante delle loro vetture sportive.

Il 1° Langhe Experience ha visto la partecipazione di equipaggi provenienti da tutto il nord Italia, alcuni hanno percorso anche 300 km per essere presenti alla manifestazione che si è svolta con una formula che è risultata vincente, con partenza dalla Concessionaria UNICAR di Alba al mattino per affrontare un percorso di circa 70 km che ha toccato alcune delle strade più affascinanti delle Langhe e ha permesso agli equipaggi di ammirare suggestivi paesaggi unici al mondo, considerati giustamente patrimonio dell’UNESCO.

La carovana ha così raggiunto la sede di BRC, dove è stata accolta da Davide Colombano, responsabile eventi e comunicazione, e Gabriele Rizzo, team principal del reparto corse. Aperitivo, visita al Museo per ammirare trofei, cimeli e memorabiia, e poi aperitivo all’interno dell’officina dove vengono preparate le auto che corrono in pista e nei rally di tutto il mondo.

Poi, i partecipanti sono risaliti al volante delle loro auto e hanno raggiunto lo splendido contesto dell’Hotel i Somaschi, dove si sono radunati per il pranzo. Alla fine, tutti i presenti hanno ricevuto una targa commemorativa dell’evento. In palio altri 5 premi: per l’auto che veniva da più lontano, per la più anziana, per la più fresca di immatricolazione, per la più bella (votata dagli iscritti) e anche per… la più rumorosa.

Infine, dopo i saluti di rito e tanti sorrisi, gli equipaggi si sono rimessi in marcia per raggiungere le rispettive destinazioni, visibilmente felici dell’esperienza vissuta. Un’esperienza fortemente voluta della concessionaria UNICAR, da sempre molto attiva sul territorio, e resa possibile dal supporto e la disponibilità di aziende come BRC e Ma.Fra.