Team Go Eleven: sabato indimenticabile per Andrea Iannone ad Aragon

Giornata indimenticabile per Andrea Iannone e il Team Go Eleven: vittoria ad Aragon in Gara 1 nel Mondiale WorldSBK! Risale al 2020 proprio qui ad Aragon l’ultima e unica vittoria in WorldSBK per la squadra italiana Go Eleven. L’ultima vittoria del #29 è la gara sensazionale in Austria nel 2016 in sella alla Ducati MotoGP. Che dire, bentornato Maniac!

Il resoconto si può racchiudere così: 1.49.040, Best lap di gara al penultimo giro, tutti sull’asse dei formaggini (come direbbe il buon Guido Meda), vittoria clamorosa e finalmente quel podio si tinge di giallo!

Free Practice 3:

P 1 A. Bautista 1.48.332

P 2 N. Bulega + 0.186

P 3 T. Razgatlioglu + 0.442

…

P 6 A. Iannone + 0.634

Superpole:

P 1 N. Bulega 1.47.840

P 2 A. Iannone + 0.368

P 3 A. Bautista + 0.418

Race 1:

P 1 A. Iannone 31’09.154

P 2 T. Razgatlioglu + 0.845

P 3 G. Gerloff + 1.124

Andrea Iannone (Rider):

“Sono contentissimo di questa vittoria, che per me ha un significato molto importante, è una soddisfazione personale, una rivalsa dopo i momenti difficili passati. Devo tanto a tutte le persone che mi sono state vicino e che mi hanno accolto. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Marco Zambenedetti, Mauro Grassilli, tutto il team Go Eleven e la famiglia del WorldSBK. Aver vinto sia in MotoGP che in WorldSBK è incredibile. È un momento speciale. Quest’anno ho ottenuto 4 podi, con questo 5, e 1 vittoria. Come primo anno al ritorno era difficile chiedere più di così. Ora guardiamo con fiducia e ottimismo alle gare di domenica.”

Denis Sacchetti (Team Manager):

“Non riesco ancora a descrivere la giornata di oggi, non ho le parole, è stata una gara incredibile, che Andrea ha gestito e conquistato con grandissima intelligenza. vederlo guidare qui ad Aragon è incredibile, ed oggi anche al box è stato svolto un lavoro perfetto, la moto era veloce e Iannone la guidava in modo impeccabile. Bello vederlo lottare con Danilo e Toprak, non vedo l’ora che domani scattino le gare. All’ultimo giro avevo gli occhi lucidi, perchè dopo tutto quello che ha passato Andrea negli ultimi 4 anni, oggi si è preso una soddisfazione che vale piu di qualsiasi cosa al mondo, ed io ero emozionato sia per lui che per me. Voglio ringraziare tutte le persone che ci supportano, il nostro staff, gli sponsor e Ducati per questo Sabato!”