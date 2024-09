Orchestra CONsonanTE in concerto

Giovedì 10 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Magda Olivero, è in programma il primo appuntamento della rassegna concertistica CONsonanTE 2024/25.

Il progetto, nato all’interno della Fondazione Scuola APM, si propone di costituire un’orchestra professionale giovanile residente a Saluzzo e che possa operare anche in un ambito più ampio con una stagione musicale fruibile per tutto il territorio.

Parallelamente CONsonanTE prevede azioni rivolte alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia, con percorsi di avvicinamento alla musica per allievi e studenti e attività di formazione specifica per gli insegnanti.

Il concerto di giovedì 10 vedrà l’Orchestra CONsonanTE impegnata nell’esecuzione del Concerto Brandeburghese n.3 di J.S.Bach, della Musica da concerto per viola e archi del compositore cuneese G.F.Ghedini, della Serenata per archi in do maggiore Op.48 di P.I.Tchaikovsky.

L’Orchestra sarà diretta dal maestro Davide Catina, diplomato nel 2021 all’Accademia di Direzione d’Orchestra con il maestro Renzetti presso l’APM di Saluzzo.

Il maestro Enrico Carraro sarà la viola solista nell’esecuzione di Ghedini.

Davide Catina divide il suo tempo tra l’attività di direttore/preparatore di ensembles da camera e quella di teoria musicale, oltre ad essere attivo come compositore ed arrangiatore. Tiene corsi presso i conservatori di Amsterdam e Maastricht insegnando armonia, analisi, contrappunto ed ear training.

Enrico Carraro, vincitore di concorso nel 2013, direttamente scelto dal maestro Gianandrea Noseda, ricopre l’incarico di Prima viola presso l’orchestra d’opera e la Filarmonica TRT. Con la sua orchestra ha suonato in alcune tra le sale più importanti del mondo partecipando a festival di importanza mondiale. Nel corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra è insegnante di viola.

L’evento è realizzato in collaborazione con Filarmonica TRT, Obiettivo Orchestra e Città di Saluzzo.