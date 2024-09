Prima Categoria – La capolista Valle Varaita alla prova del fuoco sul campo del Marene. Derby Murazzo-Salice

Dopo la parentesi in Coppa Piemonte è tempo di rituffarsi in campionato per le squadre cuneesi di Prima Categoria.

Proverà a mantenere il rullino di marcia immacolato il Valle Varaita capolista che cerca la quarta sinfonia sul difficile campo del Marene, a sua volta con il sorpasso nel mirino. Trasferta non semplice neanche per il Murazzo che a sua volta sarà di scena sul terreno di gioco del Salice, ancora imbattuto ed a quota quattro punti. Turni casalinghi per Ama Brenta Ceva e Sant’Albano Stura che attendono rispettivamente Azzurra e Piazza mentre l’Area Calcio Alba Roero incrocerà i guantoni contro il Valle Po che ha trovato il successo anche in Coppa Piemonte.

Reduci anch’esse dai successi nel giovedi di coppa si affrontano Stella Maris e Polisportiva San Rocco Castagnaretta mentre il Bisalta cerca di essere bello di domenica oltre che nell’infrasettimanale affrontando tra le mura amiche il San Benigno. Chiude il palinsesto la sfida tra Valvermenagna e Tre Valli che al momento si trovano nei bassifondi della classifica.