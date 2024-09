L’Associazione per la Valorizzazione della Trippa d’ Muncalè Onlus, nella persona del suo Presidente Roberto Frassati, con il contributo ed il patrocinio del Comune di Moncalieri e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e Provincia, presenta la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2024, manifestazione a cui è tributato ogni anno un notevole affetto da parte del pubblico.

La Fiera aderisce alla seconda edizione di Gusto Festival, che per un mese mette in risalto l’enogastronomia della Città di Moncalieri e che è stato presentato nella conferenza stampa di Mercoledì 18 Settembre u.s. al Circolo dei Lettori di Torino dal Sindaco Paolo Montagna (per tutte le informazioni, www.visitmoncalieri.it).

La Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri si svolge Sabato 5 dalle ore 11 alle ore 0.30 e Domenica 6 Ottobre 2024 dalle ore 10 alle ore 21; nella seconda giornata della kermesse le maestranze della storica Azienda La Tripa d’Muncalè (Sponsor Tecnico dell’evento) accendono i fuochi all’alba per la cottura del prelibato quinto quarto cotto alla Savoiarda nel famoso Pentolone da 25 quintali. Allo stand della produttrice della Trippa moncalierese la si cuoce invece al Sabato nel Pentolo, un sistema di cottura dalla curiosa forma dondolante; il Salame di Trippa di Moncalieri fa inoltre sfoggio della sua unicità al Mondo al medesimo stand ed accanto ad esso quello del fantastico lampredotto toscano, preparato da una famiglia amica de La Tripa d’Muncalè che ogni anno raggiunge Moncalieri con la sua leccornia.

Tutto intorno si trovano stand con cibi di qualità di ogni tipo e in grado di soddisfare i palati più ricercati con specialità salate e dolci, anche vegetariane, potendo pure scegliere tra bevande di ogni tipo, alcoliche ed analcoliche, e provare ad ogni età, adulti e bambini, esperienze fantastiche di gusto! Il tutto è anche corredato di espositori con prodotti artigianali e di varie categorie merceologiche per incuriosire il più possibile tutti i visitatori.

In ogni edizione della Fiera c’è un Charity Partner ed il Banco Alimentare del Piemonte (con sede proprio a Moncalieri) è per il terzo anno consecutivo il destinatario di parte della Trippa alla Savoiarda del Pentolone della Fiera per offrire pasti alle persone bisognose. Si aggiungono, però, anche le porzioni donate agli Ospiti di Casa Vitrotti di Moncalieri, come ormai da alcuni anni.

Le porte della Fiera con tutti i suoi stand si aprono Sabato 5 Ottobre alle ore 11 e alle 12 vi è l’Inaugurazione Ufficiale alla presenza delle istituzioni civili e militari e della Filarmonica di Moncalieri che omaggia i presenti con l’esecuzione di alcuni pezzi musicali.

La Cerimonia dei nuovi Gemellaggi Enogastronomici della Città di Moncalieri vede, per il secondo anno, protagonista quest’ultima alle ore 16 di Sabato con i tre Comuni piemontesi con cui ha inaugurato sinergie utili alla crescita e alla divulgazione delle proprie eccellenze tipiche.

Il fiorentino Indro Neri torna al PalaExpo con la sua conoscenza profonda della Trippa nel Mondo e presenta il suo ultimo lavoro di ricerca su di essa, “Trippa insolita – Ricette, luoghi ed usi inconsueti della trippa nel Mondo” alle ore 17.30 di Sabato, presenziando in entrambe le giornate di Fiera e rimanendo a disposizione di coloro che hanno curiosità da soddisfare sul quinto quarto, ponendogli domande.

Il Sabato dalle 18.30 alle 21 e la Domenica dalle 18 alle 21 la novità del TriPParty… gli Amici della Fiera che la seguono sulle sue Pagine di Instagram (fieratrippamoncalieri) e su Facebook (Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri) segnalano i pezzi musicali che fanno battere forte il loro cuore ogni volta che li ascoltano, scrivendone il titolo in risposta all’invito dei post dedicati nei giorni di Settembre pre evento: tutti insieme sono poi proposti mixati da DJ Rena per un preserale nel segno della musica più bella!

Altra novità è il Sabato sera dalle 21 alle 22.30 l’Elezione di Miss, Mister e Lady della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2024, con una Giuria, composta da donne e uomini rappresentativi di Moncalieri e della Fiera omonima, che decreterà la loro Elezione dopo una sfilata nella parte centrale del PalaExpo. L’Elezione è in collaborazione con Union Model Company e con la presentazione di Piero Vacchio, speaker ufficiale anche della due giorni della Fiera della Trippa.

A seguire, dalle 22.30 di Sabato fino alle 0.30 della notte, altra novità ancora della Fiera: la Special Disco Night con DJ Rena: musica e balli sulla pedana dedicata nella parte centrale del PalaExpo per un divertimento a tutto ritmo!

La musica lascia quindi lo spazio al sonno del PalaExpo appena per qualche ora: già prima dell’alba di Domenica, infatti, le maestranze specializzate de La Tripa d’Muncalè cominciano ad accendere i fuochi a legna nell’apposito spazio chiuso sotto al Pentolone che contiene i 25 quintali circa di Trippa e gli ingredienti per cucinarla alla Savoiarda e cominciano a cuocerla, utilizzando per mescolarla, incessantemente, appositi lunghissimi mestoli.

Mentre i profumi dei contenuti della ricetta cominciano a sentirsi nell’aria, alle 10 di Domenica la Fiera ed i suoi stand aprono i battenti per la giornata clou, attesa per tutto l’anno dagli appassionati di Trippa! I portoni si aprono e fanno entrare le persone e soprattutto coloro che già dal mattino presto si sono messe fuori in coda per essere sicuri di riuscire ad ottenere (alle casse dedicate all’ingresso) per primi i tagliandi che danno diritto al ritiro

della propria porzione di Trippa del Pentolone, la più bramata dagli appassionati della due giorni di inizio ottobre moncalierese!

La giornata della Domenica si dipana come da programma e culmina con lo scopo precipuo della Fiera: gustare i 25 quintali di Trippa cotta nel Pentolone! Alle 12.30 è prevista la tipica e tradizionale Cerimonia del suo assaggio da parte della Confraternita dla Tripa, paludata per l’occasione, che ne decreta il giusto punto di cottura e il via alla distribuzione alle 13 circa. Si precisa il “circa”: possono esserci infatti lievi scostamenti di minuti dovuti al voler raggiungere il punto esatto di giusta cottura che può comportare a volte un po’ di differenza nelle tempistiche previste, come ogni persona che ama cucinare sa nella preparazione dei suoi piatti.

La distribuzione della Trippa del Pentolone continua poi fino al suo esaurimento.

La tradizione vuole che nel pomeriggio della Domenica ci siano le esibizioni di ballo che tanto piacevano al compianto patron della Fiera, Paolo Casto, che ne è stato l’ideatore insieme a suo figlio Luca: alle 15 è quindi prevista l’esibizione della Scuola JDS Dance di Denise Abrate (ex ballerina in competizioni internazionali, insegnante e già Maestra di ballo di “Ballando con le Stelle) e alle 16 quella delle Allieve del Centro Aziza ASD con la direzione artistica proprio di Aziza (danzatrice, master teacher, regista, coreografa di danza del ventre ed ospite nei festival internazionali). Sia Denise che Aziza sono legate da affetto profondo alla manifestazione e a coloro che l’hanno fondata e proprio per questo continuano a voler essere presenti con l’esibizione delle loro Scuole ogni anno.

La Croce Rossa Comitato di Moncalieri presenzia in Fiera con i suoi fantastici Volontari, sia come servizio prezioso di pronto soccorso sia per effettuare utilissime dimostrazioni (alle 14.30 e alle 17 di Sabato e alle 11 e alle 17 di Domenica): quelle salva-vita e quelle che permettono a tutti di rendersi conto, realisticamente e in modo divertente, di come si vede quando si è assunto alcool in modo eccessivo. Allo stand della CRI si trovano però anche attività interattive e quiz sulla salute e la sicurezza per scoprire informazioni preziose per il proprio benessere.

Il Meglio del Meridione, attivo produttore e distributore di alimenti provenienti sia dal Sud Italia che prodotti direttamente nella sede di Moncalieri, offre degustazioni senza obbligo di acquisto dei suoi prodotti nel suo stand.

La sempre apprezzata e gettonata are animazione bimbi con area giochi della Fiera è attiva dalle 15 alle 22 di Sabato e dalle 11 alle 18 di Domenica; nei suoi pressi, un’altra novità è quella dello stand di Peekabook_Lab, dove è offerto, senza obbligo di acquisto, un laboratorio espressivo-creativo di inglese per bambini dai 3 agli 8 anni.

Gli Eventi e le Associazioni di Moncalieri sono illustrati a coloro che ne desiderano informazioni, da Pro Loco Moncalieri presso il suo stand: lo storico sodalizio è presente con i suoi infaticabili Volontari che si prodigano costantemente per la loro Città.

In Fiera c’è come ogni anno lo stand della Sagra del Ciapinabò, a suggello dell’amicizia storica con la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, per un’anteprima della manifestazione che si svolge la settimana successiva a quella della Trippa.

La conduttrice Elia Tarantino con le telecamere della trasmissione televisiva Mosaico torna per riprendere l’Evento anche quest’anno.

Domenica alle 21 si chiudono i battenti della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2024 e… Arrivederci alla prossima edizione!

Per informazioni: [email protected] – www.visitmoncalieri.it – Facebook : Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri – Instagram: fieratrippamoncalieri

“La Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2024

apre la seconda edizione del mese di Gusto Festival!”

Il Comune di Moncalieri saluta nuovamente la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri nell’edizione del 2024, appuntamento che si ripete dal 2009 con ogni anno un successo notevole e crescente di pubblico che le dimostra il suo altissimo gradimento, provenendo non solo da tutta Moncalieri, ma anche dall’intero Piemonte e da altre regioni italiane, con presenze di stranieri.

La suddetta Fiera è diventata caratteristica della Città con il suo enorme Pentolone dalla capienza di 25 quintali di Trippa, che è un cibo dalle caratteristiche pregiate che affonda le sue radici a Moncalieri fin dal Medioevo.

Con il patrocinio e un contributo economico anche in questa edizione l’Amministrazione comunale supporta la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri e l’Associazione per la Valorizzazione della Trippa d’Muncalè Onlus, organizzatrice della manifestazione, credendo assolutamente che l’evento sia fulcro del panorama fieristico locale, e non solo, oltre che ambasciatore delle tipicità del territorio. L’evento anche quest’anno è capofila di Gusto Festival, creato dal Comune per unire le sue manifestazioni enogastronomiche del mese di Ottobre, partendo proprio dalla Fiera della Trippa.

Come ogni anno, ricordiamo qui Paolo Casto che, insieme a suo figlio Luca, in tempi in cui il concetto di turismo enogastronomico era ancora sconosciuto, ha invece voluto fortemente realizzare una idea di promozione del nostro territorio, mettendone in risalto una sua tipicità che ha estimatori di ogni età e ceto sociale e che ci ha portati alla creazione di un Festival che esalta i nostri fantastici cibi tipici.

Vi aspettiamo alla Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2024!