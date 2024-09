Calcio Femminile Regionale – In Eccellenza è subito Alba Bra Women vs Rivese! Musiello Saluzzo, trasferta a Vercelli in Promozione

Dopo una lunga estate tornano finalmente in campo le squadre cuneesi partecipanti ai campionati regionali di calcio femminile.

In Eccellenza è subito tempo di big match per l’Alba Bra Women, nata dalla fusione tra Area Calcio Alba Roero e Bra, che attende tra le mura amiche una Rivese che ha stupito nella passata stagione e si è ulteriormente rinforzata nel mercato estivo. Partire bene, però, sarebbe essenziale per le langarole che in questa stagione puntano ad un campionato di alto livello.

In casa anche l’esordio del Racco ’86 che ospita l’Union Novara. Una gara che potrebbe regalare molti spunti alle racconigesi che potranno misurare le proprie ambizioni contro una squadra nuova e partecipante al girone del nord Piemonte nella passata stagione.

Nel neonato campionato di Promozione, infine, turno esterno per la Musiello Saluzzo del neo tecnico Aubrit che comincia l’era post Cani sul terreno di gioco dell’Academy Pro Vercelli.