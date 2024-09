A Cuneo convegno dedicato agli operatori delle case di riposo

Il Presidente della Provincia Luca Robaldo ha portato i saluti dell’ente al convegno ospitato dal Centro Incontri di Cuneo e dedicato agli operatori delle case di riposo. Al centro dell’evento, organizzato dall’Associazione provinciale cuneese Case di riposo pubbliche e private in collaborazione con l’editrice Dapero, c’è l’identità e l’evoluzione dei professionisti della cura della persona anziana. L’iniziativa si è rivolta principalmente a tutte le tipologie di operatori delle strutture per anziani (operatori sanitari, infermieri, medici, fisioterapisti, psicologici, educatori, ecc) della provincia di Cuneo e non solo, non essendoci altre iniziative simili in Piemonte.

L’obiettivo è quello di delineare l’identità di ogni categoria professionale coinvolta nella cura, per farne emergere il valore e per costruire insieme una nuova narrazione possibile per il mondo delle Rsa. Spesso infatti, come sottolineano gli organizzatori, gli operatori che lavorano nelle residenze sanitarie assistenziali non sono consapevoli dell’importanza del loro ruolo, anche a causa di un mancato riconoscimento dall’esterno. La loro funzione sta assumendo sempre di più un aspetto strategico destinato a crescere ancora, considerati i cambiamenti che il mondo dell’assistenza agli anziani dovrà affrontare in futuro. I lavori sono suddivisi in due parti. Durante la sessione plenaria della mattinata, sono stati presentati, all’interno di una tavola rotonda, i risultati dei focus group condotti per indagare desideri e aspirazioni di ogni categoria professionale impegnata nell’assistenza alle persone anziane. Nei workshop pomeridiani, invece, sono state affrontate tematiche dal carattere più pratico e operativo, con l’obiettivo di favorire il confronto e la diffusione di buone pratiche tra organizzazioni differenti.