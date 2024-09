36° Galà della Castagna d’Oro: “Castagneti tradizionali e radici culturali”

Il sabato del Galà della Castagna d’Oro si apre con “Montagne Narranti nel Castagneto”: appuntamento alle ore 10:00 del 5 ottobre dalla terrazza del bar/biglietteria delle Grotte del Caudano per parlare di “Non solo Fatzende” con l’autrice Maria Castagnino, presidente dell’associazione “E Kyé”. Il linguista Nicola Duberti modera il dialogo con il gruppo di lettrici e lettori locali. L’incontro è aperto al pubblico e sarà seguito alle ore 11:00 da una breve escursione ad anello, della durata di circa due ore, sul Sentiero dell’Acqua con il Forum Giovanile Comunale di Frabosa Sottana (consigliate calzature adeguate). In caso di maltempo la presentazione del libro si terrà nella Confraternita accanto alla chiesa parrocchiale di San Giorgio.

Secondo appuntamento di giornata alle ore 16:00, nella Confraternita dei Santi Giovanni e Bonaventura, per l’inaugurazione della “Mostra Varietale Castanicola: ecotipi locali” e per il Convegno “Castagneti tradizionali e radici culturali”, a cura della Sorellanza delle Castagnere. Sono previsti gli interventi del Dottore Forestale Alessandro Tomatis per il Centro Regionale di Castanicoltura, di Miranda Tomatis, inserita fra le “Donne che salvano la Terra” da Slow Food, di Ettore Bozzolo per i Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri e di Andrea Blangetti per la Condotta Monregalese di Slow Food. Si parlerà di turismo inclusivo, rappresentativo del territorio e delle sue tradizioni, nonché della “Rete Nazionale dei Castanicoltori”.

Alle ore 17:00, sempre in Confraternita, il regista Sandro Bozzolo presenterà – dopo l’anteprima di fine mese a Terra Madre – “La Custode”: mappa filmica cinematografica dedicata al mondo che ruota intorno al castagno domestico.

Custodi frutticoltori ed essicatori, produttori di farine, boscaioli, falegnami, vivaisti, scienziati, ricercatori, cuochi, mugnai. Videoracconti di sei comunità: dal Piemonte alla Sicilia, dalla Calabria alla Toscana, dall’Emilia-Romagna al Lazio. Persone, territori, storie raccolte e restituite attraverso il linguaggio del cinema documentario, per raccontare la colonna vertebrale delle aree interne d’Italia.

La mappa filmica è stata realizzata dalla casa di produzione SmallBoss e finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Il pomeriggio si concluderà alle ore 18:00 con il saluto di benvenuto alla Sindaca Christine Amrane e alla delegazione del Comune gemellato di Collobrières.