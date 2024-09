Camminare per promuovere l’allattamento al seno

In occasione della settimana mondiale per l’allattamento che si celebra dal 1 al 7 ottobre i Consultori Familiari Asl Cn1 in collaborazione con le Infermiere di famiglia e comunità promuovono quattro eventi sul territorio per promuovere attraverso il cammino la buona pratica di allattare al seno.

Gli eventi si svolgeranno

Saluzzo – martedì 1 ottobre informazioni e iscrizioni dalle 8,30 alle 16,00 contattando il 0175/215314

Savigliano – venerdì 4 ottobre informazioni e iscrizioni dalle 8,30 alle 16,00 contattando il 0172/240627 3454767386

Cuneo – lunedì 7 ottobre informazioni e iscrizioni dalle 8,30 alle 16,00 contattando il 0171/450634

Mondovì – martedì 8 ottobre informazioni e iscrizioni dalle 8,30 alle 16,00 contattando il 0174/677437 3356513907

Gli eventi, rientranti nel Piano Prevenzione promosso dalla Regione Piemonte, sono aperti a tutti e gratuiti. Si consigliano scarpe e abbigliamento adeguate, no borse si marsupi o zainetti, concesso utilizzo racchette o ausili per aiuto a camminare.