+++ ANNULLATO +++ A Cherasco una serata di fine estate

In riferimento all’evento in programma il 27 settembre a Cherasco, l’organizzazione comunica che, per cause di forza maggiore, lo stesso è stato rimandato a data da definirsi. Seguiranno comunicazioni con la nuova data.

Nella giornata di venerdì 27 settembre, presso il Ristorante Vittorio Veneto di Cherasco, ubicato in Via San Pietro, si terrà un’interessantissima serata di FINE ESTATE e Buon inizio d’Autunno. I posti sono solo 60 e le prenotazioni, per adesso sono circa una trentina.

Si inizia alle ore 17 nel giardino interno attiguo alla Limonaia Lunge Bar, dove noti artisti musicisti ci delizieranno a oltranza fino alle ore 23. Si può entrare dalle 17, anche solo per un’aperitivo, oppure attendere le 20, per cenare. Si cena alla carta non esiste un prezzo fisso, il ns chef proporrà ottimi e valide scelte, dall’antipasto al dolce ed in conclusione verso le 22,30 verrà sorteggiata una Magnum da 1,4 litri di BAROLO Mantoetto. Nella serata, solo per l’occasione si berrà solo vini della Cantina Fracassi di Cherasco.

La serata si concluderà alle 23,45. SARA’ UNA GRAN BELLA GIORNATA , pomeriggio/sera indimenticabile!