Trofeo Tecnocasa nel Centro Tennistavolo di Verzuolo

Si è disputato sabato 21 e domenica 22 settembre a Verzuolo, nel Centro Tennistavolo di via XXV Aprile, il Trofeo Tecnocasa, torneo regionale riservato agli atleti di 4a, 5a e 6a categoria. Alla manifestazione, caratterizzata da match molto combattuti, hanno preso parte pongisti provenienti da tutto il Piemonte.

Gli atleti di casa hanno ottenuto buoni risultati conquistando due medaglie d’argento e due di bronzo.

La gara riservata ai 5a categoria ha visto protagonisti i giovanissimi Andrea Cesano e Matteo Barbero che sono saliti rispettivamente sul 2° e 3° gradino del podio. Nel singolo 6a categoria medaglia d’argento per Matteo Cesano che è stato superato, al termine di una combattutissima finale, dal monregalese Andrea Camperi.

L’ultima gara in programma, il singolo misto, a cui potevano partecipare atleti delle varie categorie, ha visto il portacolori dell’A4, Ettore Casonato, raggiungere la semifinale eliminando parecchi atleti ben più esperti. Ricco il montepremi per i migliori atleti classificati di ogni categoria grazie al prezioso contributo dell’agenzia Tecnocasa di Verzuolo.

