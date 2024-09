I buoni pasto Satispay scelti dal Gruppo Mercatò

A pochi mesi dall’importante sbarco per la prima volta in assoluto dei buoni pasto nel settore discount, Satispay registra un nuovo primato e sigla un accordo con Dimar S.p.A., primario operatore della grande distribuzione in Piemonte e Liguria e Società proprietaria del marchio Mercatò. Anche in questo caso, i buoni pasto di nuova generazione, pensati e sviluppati da Satispay per generare il massimo valore per utilizzatori e rete di accettazione, raggiungono e convincono uno storico e importante Gruppo come Dimar che, per la prima volta, li accetta in tutti i supermercati e superstore Mercatò in Piemonte e Liguria.

Una partnership strategica ed etica che, specialmente alla luce del trend caro vita, mira ad offrire anche un sostegno sociale al territorio. I Buoni Pasto Satispay diventano così uno strumento sempre più al servizio anche della spesa, capace di alimentare un trend virtuoso che genera valore per i consumatori e per il contesto economico territoriale in cui si inseriscono.

Con quasi 50 anni di attività, e oltre 4000 dipendenti su tutto il territorio piemontese e ligure, la modernità e la dinamicità animano lo spirito pionieristico di Dimar, alla costante ricerca e definizione delle migliori soluzioni, servizi e politiche commerciali per i propri clienti.

In linea con i suoi obiettivi d’integrazione con il territorio e di attenzione verso i fornitori e le produzioni locali, Mercatò ha trovato nel modello altamente sostenibile dei Buoni Pasto Satispay una soluzione congeniale per combinare le esigenze dei clienti e quelle dell’insegna in termini di commissioni, digitalizzazione e durata.

Alessandro Revello, Amministratore Delegato di DIMAR, commenta: “Da sempre lavoriamo per sostenere la nostra clientela, cercando di offrire loro tutto ciò che riteniamo valido per dare maggior valore alla loro spesa quotidiana. Siamo certi che questa collaborazione offrirà del valore aggiunto a tutti i lavoratori nostri clienti che già hanno o si doteranno dei Buoni Pasto Satispay, sia sul fronte dell’esperienza di utilizzo, estremamente semplice e fluida, che sulla loro durata, che prevede una spendibilità per ben 2 anni dal momento dell’emissione”.

Angela Avino, Chief Business Development Officer, Satispay, conclude: “Siamo lieti di questa partnership con Mercatò, che per la prima volta nella storia del gruppo introduce i buoni pasto nella sua attività e decide di farlo con il nostro servizio. È l’ulteriore conferma di essere riusciti a trasferire le qualità di efficienza, comodità ed etica che abbiamo integrato in un singolo strumento”.

Satispay Buoni Pasto, infatti, ridisegna completamente l’esperienza d’uso per i clienti: i buoni pasto, totalmente digitali, saranno caricati automaticamente su una sezione dedicata nell’app Satispay del lavoratore che potrà pagare nei punti vendita Mercatò utilizzando sia il buono pasto che l’eventuale importo extra prelevato dal suo wallet personale. Un processo fluido e veloce come un normale pagamento effettuato con l’app Satispay che velocizza l’operazione alla cassa e permette di utilizzare i buoni anche nei giorni festivi.