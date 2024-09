Atletica Roata Chiusani, i risultati del fine settimana tra Mariano Comense, Valle Maira e Novi Ligure

IL ROATA AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ ASSOLUTI – FINALE B

Grande soddisfazione per l’eccezionale risultato ottenuto dalla squadra maschile dell’Atletica Roata Chiusani al debutto ai CDS Italiani Assoluti, in scena a Mariano Comense il 21 e 22 Settembre. Il team roatase si classifica infatti al 6° posto generale sulle 12 squadre partecipanti, a soli 11 punti dal 3° posto, ottenendo ben 7 piazzamenti sul Podio in altrettante diverse discipline:

Medaglie d’argento per Tommaso Bosio nei 3000 siepi e Alessandro Massa nel salto in alto.

Medaglie di Bronzo per Andy Gatto sia nei 110hs che nei 400m, Allassane Diallo nei 400 hs, Luca Coppola nel salto in lungo e per la staffetta 4×400 composta da Luca Coppola, Allassane Diallo, Stefano Massa e Andy Gatto.

Il Direttore Tecnico Fabio Milano esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di questo risultato storico e di prestigio, che sottolinea la crescita costante dell’ASD anche sul palcoscenico nazionale.

MAIRA OCCITAN TRAIL

Buoni risultati per i Master dell’Atletica Roata Chiusani impegnati sulle varie distanze della MOT di Domenica 22 Settembre. Sulla prova lunga si 42km x 2500D+Floriano Roá chiude al 23° posto della classifica maschile in 5h59.17, Andrea Michelotti 41° in 6h15.27.

Francesca Donalisio è 14a donna in 6h35.15.

Quinto posto assoluto per Silvana Pecollo, 2h51.50 nella prova sulla distanza più corta di 19km, bene Maria Bacilieri 20a in 3h23.11.

CIRCUITO MIGLIO PIEMONTE

Prosegue con ottimi riscontri il cammino di Luca Laratore nel Circuito Miglio Piemonte. Venerdì 20 Settembre a Novi Ligure, il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude la 5a prova CMP in 5’07.9, al secondo posto in categoria SM45