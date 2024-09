La marciatrice Elisa Rigaudo e la nuotatrice Federica Biscia raccontano le loro storie di sport

Martedì 1° ottobre 2024 alle 17.30, presso la sala conferenze del Museo della Ceramica di Mondovì (piazza Maggiore, 1), Fondazione CRC propone l’appuntamento gratuito con “Nell’Olimpo! Storie di sport al femminile”. Al talk parteciperanno la campionessa di marcia Elisa Rigaudo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino, e la fuoriclasse del nuoto Federica Biscia, moderate dalla delegata provinciale del Coni, nonché ex atleta e allenatrice di ginnastica ritmica, Claudia Martin. L’appuntamento fa parte delle iniziative collaterali al percorso espositivo itinerante “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio” che celebra gli atleti e gli allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici. L’allestimento a cielo aperto sarà visitabile a Mondovì in piazza Maggiore fino a domenica 20 ottobre ed è promosso da Fondazione CRC con la collaborazione del CONI Piemonte e a cura dell’Associazione Art.ur. L’appuntamento è organizzato nell’ambito della Giornata Europea delle Fondazioni, promossa da Acri e Assifero, che si celebra proprio il 1º ottobre: per l’edizione 2024 è stato scelto il tema dello sport sociale ed inclusivo, con l’obiettivo di far conoscere come le Fondazioni, in collaborazione con le organizzazioni del Terzo Settore, operano sui territori per promuovere e sostenere l’accesso all’attività sportiva. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata su www.fondazionecrc.it/eventi/nellolimpo-storie-di-sport-al-femminile.