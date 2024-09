Convegno-evento sull’identità in evoluzione dei professionisti della Cura della persona anziana a Cuneo con l’associazione provinciale cuneese delle case di riposo

Venerdì 27 settembre 2024, dalle ore 8.30 alle 17.00, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo (Corso Dante 41), l’Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo Pubbliche e Private in collaborazione con l’Editrice Dapero organizza il grande convegno dal titolo “I professionisti della Cura alla persona anziana: identità in evoluzione”. L’iniziativa è organizzato con il contributo della Fondazione CRC e ha il patrocinio della Città di Cuneo, del Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, di Confcooperative Piemonte, dell’AslCn1, di QB Qualità e Benessere e della Provincia di Cuneo. L’evento culturale è un corso di formazione accreditato Ecm (Cod: 48642) ed è rivolto principalmente a tutte le tipologie di operatori delle strutture per anziani (operatori sanitari, infermieri, medici, fisioterapisti, psicologici, educatori, etc) della provincia di Cuneo e non solo, in quanto non ci sono iniziative similari sul territorio regionale. Durante la pausa pranzo, che si svolgerà nella vicina Casa Famiglia, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Gli indimenticabili”, nella quale le due autrici ucraine Yuliia Osypenko (ideatrice e core del progetto) e Kristina Nikolenko (fotografa e occhi del progetto) propongono un racconto in bianco e nero sulla vita quotidiana dei residenti di una casa di riposo, per ricordarci che adesso è il tempo giusto per stare vicino ai nostri nonni, parenti e genitori anziani. Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi sul form https://lc.cx/AqFjNU. Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o telefonare al +39 353 416 2810.