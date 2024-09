A San Benedetto Belbo applausi ed emozioni per il lungometraggio “Onde di Terra”

Il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia: “Un film ricco di storia delle nostre belle Langhe, utile anche per far conoscere le nostre tradizioni”

“Il sottotitolo di questo lungometraggio potrebbe essere: Onde di emozioni”.

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha commentato la visione del film “Onde di Terra”, scritto e diretto da Andrea Icardi, prodotto da Siscom e proiettato nella sala polifunzionale di San Benedetto Belbo. Icardi, originario di Santo Stefano Belbo, ha già realizzato per la Fondazione Cesare Pavese, il documentario Cesare Pavese – Ritratto nel 2008 e la web serie Io vengo di là nel 2020. Con questo suo primo lungometraggio molto applaudito dal pubblico che ha gremito la sala, Icardi trasporta lo spettatore nelle Langhe degli anni ’70, dove i bacialé combinavano matrimoni per corrispondenza tra i contadini locali e le donne del Sud.

“Onde di Terra è un lungometraggio davvero emozionante e ricco di storia delle nostre belle Langhe – conclude Franco Graglia – e tra l’altro è stato prodotto dall’amico imprenditore cerverese Renato Sevega, titolare della Siscom. Complimenti ad Andrea Icardi e al bravissimo protagonista Paolo Tibaldi. Un lavoro prezioso per ricordare quegli anni e molto utile anche per far scoprire le nostre tradizioni ed il nostro vissuto alle generazioni più giovani”.