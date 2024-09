Come orientarsi su mercati internazionali sempre più imprevedibili per incrementare il proprio business?

Lunedì 23 settembre, alle 15, la sede di Confindustria Cuneo (via Bersezio 9, Cuneo) ospiterà un importante convegno dal titolo “Mercati internazionali sempre più imprevedibili: una bussola per orientarsi”. L’appuntamento è di grande importanza per un territorio come quello della provincia di Cuneo, caratterizzato dalla presenza di imprese che hanno nell’export una delle proprie leve economiche più rilevanti, dal momento che rappresenta un’occasione unica per imprenditori e aziende associate a Confindustria Cuneo di aggiornarsi sulle dinamiche globali che influenzano l’attuale congiuntura economica internazionale.

Nel corso del convegno, esperti di Sace (il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale) condivideranno con i presenti informazioni fondamentali riguardo le opportunità offerte dalle attuali diverse geografie per l’export del Made in Italy. Si discuterà anche dei principali strumenti finanziari forniti da Sace per aiutare le imprese italiane a mitigare i rischi del commercio estero e a potenziare la loro competitività sui mercati internazionali.

L’incontro, coordinato da Nicolò Cometto, responsabile Servizio Sviluppo d’Impresa, e Nicola Calvano, policy advisor presso Confindustria Cuneo-sede di Bruxelles, prevede uno spazio per dialogare direttamente con i funzionari di Sace. Sarà un momento prezioso per comprendere meglio le geografie economiche più attrattive e quelle più sfidanti, alla luce delle tensioni geopolitiche e dei rischi economici e politici attuali.

Oltre alla panoramica sui mercati, verrà posta particolare attenzione sulla “push strategy” e sul “business matching”, due strumenti chiave con cui Sace supporta le imprese italiane nell’individuare nuovi clienti sui mercati esteri, facilitando operazioni B2B a distanza e contribuendo all’espansione del portafoglio clienti oltre confine.

Il convegno, rivolto alle imprese interessate a rafforzare la propria posizione a livello internazionale, sfruttando strategie innovative per l’internazionalizzazione, è a partecipazione gratuita per le aziende associate. Per iscrizioni: http://www.confindustriacuneo.it/calendario