Le esperienze formative al Csv di Cuneo un’occasione concreta per crescere e mettersi in gioco

Fino al 26 settembre è possibile candidarsi al servizio civile digitale presso il CSV Cuneo

“Fare un’esperienza formativa al CSV di Cuneo è una buona occasione per mettersi in gioco e per fare un primo passo concreto nel mondo lavorativo.”

Lo raccontano alcuni dei ragazzi che hanno trascorso al CSV un periodo formativo più o meno lungo. Mara, Giorgio, Amina, Andrea, Isabò, Daniele, Greta, Giorgia, Federico, Rachele hanno condiviso con lo staff della struttura percorsi diversi: alcuni si sono avvicinati al CSV per il servizio civile, altri per tirocini universitari o PCTO scolastici.

Le loro esperienze sono raccontate nelle web news di settembre dell’Ente, è possibile visualizzarlo sul canale Youtube a questo link https://shorturl.at/gOv57

Fino al 26 Settembre sono aperte le candidature per il servizio civile digitale al CSV Cuneo, una nuova possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di fare una bella esperienza e di crescere.

Di seguito le specifiche per candidarsi:

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema DOL

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitalewww.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.