Scopri la Roa Marenca e le antiche vie di collegamento tra Piemonte e Liguria: ecco il prossimo appuntamento anche in e-bike in programma domenica 22 settembre

Domenica 22 settembre, guidati da un accompagnatore cicloturistico e da un storico

medievista, scopriremo il Castello fortezza di Alto, che domina la Val Pennavaira.

Il Castello, immerso in un paesaggio d’altri tempi, circondato da una natura selvaggia ed

incontaminata fu costruito nel 1320 su uno sperone roccioso per volere dei Conti Cepollini.

L’edificio volge le spalle al paese, con un fronte chiuso rafforzato agli spigoli da due torrioni

circolari che ingentiliscono l’insieme della massiccia costruzione.

L’eleganza e l’essenzialità delle forme lo rendono uno dei manieri meglio conservati del

territorio. Il corpo verso valle, caratterizzato da una pittoresca loggia eretta solo nel XV secolo – con la trasformazione dell’edificio in castello-residenza – consente di ammirare un suggestivo panorama che spazia sulle alture a ridosso del Mar Ligure.

Il tour gratuito, che prevede un itinerario di avvicinamento guidato in e-bike (utilizzo

gratuito di bicicletta elettrica fornita previa prenotazione) o a piedi (attraverso un trekking

guidato di facile percorrenza) è prenotabile sul sito www.cuneoalps.it (include sosta per il

pranzo con “panino gourmet” offerto dall’organizzazione).

Il progetto è promosso dall’impresa culturale Kalatà in collaborazione con il Comune di

Montaldo di Mondovì – a rappresentare i Comuni ricompresi nell’iniziativa di valorizzazione “Roa Marenca a testa alta!” e da Conitours, il consorzio degli operatori turistici della Provincia di Cuneo e realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo – nell’ambito del Bando Territori in Luce, edizione 2024.

La visita in programma domenica 22 è il quarto appuntamento di un calendario che si

concluderà il 26 ottobre, che comprende trekking, tour cicloturistici, visite guidate in

compagnia di esperti e ricercatori, alla scoperta di sentieri, cavità naturali, torri,

castelli e siti archeologici.

Ai primi appuntamenti tutti soldout che si sono svolti a Erli (SV) e ad Alto (CN), si sommano le prossime tappe di Monasterolo Casotto (domenica 29/09 e domenica 13/10) e di Montaldo di Mondovì (sabato 19/10 e sabato 26/10). Il calendario completo è disponibile sul sito www.kalata.it alla sezione dedicata.

Il progetto Roa Marenca ha il suo cardine nel Comune di Montaldo di Mondovì e unisce

numerosi paesi piemontesi e liguri: Ormea, Garessio, Frabosa Soprana, Roburent, Pamparato, Alto e Caprauna (per la parte piemontese), Bardineto, Calizzano, Boissano, Castelvecchio di Rocca Bardena, Giustenice, Toirano ed Erli (per la parte ligure).

Territori in Luce, Bando promosso dalla Compagnia di San Paolo, nasce per sostenere iniziative di valorizzazione e fruizione in chiave turistica di beni storico artistici, architettonici e paesaggistici del Nord Ovest. L’iniziativa intende sostenere le identità e le specificità culturali dei territori, promuovere la creazione e lo sviluppo di reti territoriali, promuovere progetti che propongano un’offerta turistico-culturale ambientalmente sostenibile, in una chiave di crescita culturale, economica e sociale delle comunità locali di riferimento, con attenzione alla dimensione ecologica e di salvaguardia ambientale.

Gli appuntamenti Roa Marenca a testa alta! sono prenotabili sul sito www.cuneoalps.it

Per maggiori informazioni è sempre possibile contattare l’organizzazione via e-mail

all’indirizzo [email protected], tramite whatsApp al numero 0174/330976 o

telefonicamente (Conitours) al numero 0171/698749.

