Promozione C, Infernotto-San Sebastiano (2-1). Cristiano Zabena: “Una gara strana”

“Gara strana. Siamo passati a condurre su rigore, contro un collettivo estremamente chiuso. L’hanno pareggiata alla prima vera occasione creata e noi siamo andati un attimo in crisi. Passi indietro rispetto alla Coppa Italia e al debutto in campionato. Direttamente da calcio d’angolo, loro hanno trovato la rete del raddoppio. Una domenica strana, dove gli avversari sono stati bravi a ripartire. Noi un po’ meno bravi nella gestione della manovra. Dobbiamo riorganizzarci, tenendo però conto che siamo solo all’inizio e che ci stiamo ancora amalgamando“. Le parole di Cristiano Zabena, mister del San Sebastiano, a margine della trasferta (di ieri) al “Vincenti” di Bagnolo Piemonte con l’Infernotto (2-1). Dagli 11 metri, è andato in rete Nicolas Salvatierra per i fossanesi.