Un grande successo il convegno internazionale “Toposes in Mondovì”

Si è concluso mercoledì 11 settembre l’evento “Toposes in Mondovì” – quarta edizione del congresso mondiale di teoria dei topoi – organizzato dall’Istituto Grothendieck, fondazione italiana di carattere internazionale con sede a Mondovì, presieduto dalla matematica monregalese Olivia Caramello. L’evento, patrocinato dal Comune di Mondovì, ha riscosso ampi consensi da parte degli accademici e ricercatori, registrando l’adesione di 121 partecipanti, provenienti da cinque continenti e trenta nazioni, e la presenza di tre Medaglie Fields tra i relatori (Alain Connes, Laurent Lafforgue e Maxim Kontsevich).

Il programma si è sviluppato in sette giorni di attività (quattro di scuola presso la sede di Mondovì del Politecnico di Torino e tre di convegno, presso la sede del Circolo di Lettura nel Palazzo del Governatore a Mondovì Piazza), con otto corsi tenuti da docenti di fama internazionale, dieci conferenze su invito tenute da specialisti e quattordici interventi di giovani ricercatori, selezionati dal Comitato Scientifico del convegno. Per agevolare la partecipazione di studenti meritevoli provenienti da tutto il mondo, l’Istituto Grothendieck ha assegnato borse di studio per coprire parzialmente i costi di viaggio, vitto e alloggio. Grazie a una collaborazione con il Collegio Casati Baracco, circa quaranta studenti hanno potuto essere ospitati in questa struttura.

Il programma scientifico del convegno è stato affiancato da due eventi per il grande pubblico, volti ad esplorare i legami tra la matematica e le arti, in particolare la letteratura e la musica: “La ricerca dell’universale, tra matematica e letteratura”, una tavola rotonda con Alain Connes, Laurent Lafforgue e il noto scrittore Gianrico Carofiglio, moderata dal matematico e divulgatore scientifico Claudio Bartocci e arricchita dalla lettura di illuminanti citazioni di Alexander Grothendieck sul ruolo cruciale della scrittura per la creatività scientifica; “Topoi e motivi, tra matematica e musica”, lezione-concerto organizzata in collaborazione con l’Academia Montis Regalis, eccellenza musicale della Città di Mondovì. Olivia Caramello e la neodirettrice dell’Orchestra dell’Academia Chiara Cattani hanno dialogato intorno al tema delle simmetrie e dei motivi, mostrandone la rilevanza sia per la matematica che per la musica barocca. Ad illustrazione dei principi trattati nella lezione, l’ensemble cameristico dell’Academia, sotto la direzione della Cattani, ha eseguito superbamente musiche di Bach, Corelli, Sammartini e Vivaldi.



Questi eventi, che hanno registrato il tutto esaurito, hanno dimostrato l’enorme attrattiva che contenuti di alto valore accademico e culturale possono esercitare anche per il pubblico indistinto, creando nuove opportunità di arricchimento e crescita sociale. A completamento del programma sociale del convegno, l’Istituto ha anche organizzato, con il sostegno del Comune di Mondovì, una visita guidata al Santuario di Vicoforte, seguita da una cena in loco, attività che hanno riscosso grande apprezzamento tra i partecipanti. Tutte le attività organizzate nell’ambito del convegno, dalle lezioni agli interventi specialistici e agli eventi pubblici, sono state videoregistrate e saranno prossimamente disponibili sul canale YouTube dell’Istituto Grothendieck; per maggiori informazioni e per iscriversi alla Newsletter dell’Istituto, si può visitare il sito internet istituzionale www.igrothendieck.org. L’Istituto Grothendieck esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto e auspica di poter continuare a organizzare eventi di tale importanza nella città di Mondovì, con il supporto dell’Amministrazione Comunale e di Enti del territorio. Mondovì è stata, infatti, particolarmente apprezzata dai partecipanti per la qualità delle sue sedi, nonché dei servizi ricettivi e gastronomici, dimostrandosi pienamente all’altezza di accogliere con successo studiosi da tutto il mondo.

«Centinaia di ragazzi e di studiosi provenienti da tutte le parti del mondo che per una settimana hanno impreziosito il tessuto sociale della nostra città» il commento, in chiusura, del sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. «Ospitare la quarta edizione della scuola e del convegno internazionale sulla teoria dei topoi ha rappresentato per l’intera comunità monregalese una straordinaria opportunità di crescita collettiva e un’importante occasione di posizionamento sovralocale. Non possiamo, dunque, che rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti alla professoressa Olivia Caramello, al suo staff e, in generale, all’Istituto Grothendieck (vera e propria eccellenza mondiale con sede e radici ancorate nel cuore della città) per aver voluto organizzare proprio a Mondovì un momento di così alto profilo accademico. I due appuntamenti aperti al pubblico con la presenza, tra gli altri, di Gianrico Carofiglio e dei professionisti dell’Academia Montis Regalis (accompagnati da Chiara Cattani, neodirettrice musicale della stessa Academia) hanno fatto registrare il tutto esaurito, a testimonianza del valore della proposta culturale. Non possiamo, insomma, che plaudere con orgoglio alla perfetta riuscita dell’iniziativa, nella speranza che in futuro possano svolgersi analoghi momenti formativi e divulgativi. Come Amministrazione comunale ci impegniamo fin da ora ad affiancare la professoressa Caramello e l’Istituto Grothendieck in un percorso di sviluppo che possa nuovamente favorire incontri simili dal respiro internazionale».

Maggiori informazioni sul convegno sono disponibili sulla pagina dedicata www.ctta.igrothendieck.org/toposesinmondovi.