Il Piemonte vince la fase nazionale del Ping Pong Kids, grande contributo delle pongiste dell’A4 Verzuolo

In questo fine settimana si è svolta a Terni la fase nazionale del Ping Pong Kids, manifestazione importante per i giovani atleti Under 11. Quest’anno a rappresentare il Piemonte sono state le giovanissime verzuolesi Iulia Seciu ed Alice Rivoira che, insieme agli atleti astigiani Filippo Badellino ed Amedeo Rossi, e guidate dal tecnico Carmela Castro, si sono laureati campioni italiani.

Il Piemonte ha infatti vinto la XXIII edizione del Ping Pong Kids lasciando alle sue spalle il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia. Questo risultato è stato ottenuto grazie alle superlative prestazioni di tutti i ragazzi, ma soprattutto delle giovani atlete verzuolesi. Alice Rivoira ha dimostrato la sua crescita tecnica facendo una gara bellissima che l’ha vista prevalere su tutte le atlete della sua età arrivando prima. Iulia Seciu, alla sua prima esperienza nazionale, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio.

Il prossimo weekend sarà particolarmente ricco di impegni per l’A4 Verzuolo. Sabato 21 e domenica 22 settembre è infatti in programma nella palestra di via XXV Aprile il “Trofeo Tecnocasa”, torneo regionale riservato agli atleti di 4a, 5a e 6a categoria. Alla manifestazione parteciperanno numerosi atleti provenienti da tutto il Piemonte. Sarà particolarmente ricco il montepremi riservato ai migliori classificati di ogni gara grazie al contributo dell’agenzia Tecnocasa di Verzuolo.