Due nuove mostre a Palazzo Re Rebaudengo e una nuova opera al Parco d’arte

Programma

21 Settembre 2024 h 17, Palazzo Re Rebaudengo, Piazza Roma 1, Guarene

Laboratorio per famiglie curato dal Dipartimento Educativo h 17.30, Palazzo Re Rebaudengo, Piazza Roma 1, Guarene Inaugurazione di “Truly Rural” (comunicato stampa e immagini in allegato)

Artistə: Noor Abed, Massimo Bartolini, Sarah Ciracì, Mario Giacomelli, Helena Hladilová, Mauro Ledru, Marko Lehanka, Jumana Manna, Carol Rama, Athi-Patra Ruga, Eoghan Ryan, Wilhelm von Gloeden

A cura di Bernardo Follini

Inspirata dal contesto di Guarene, Truly Rural unisce un gruppo di artistə che condividono ricerche sul mondo rurale oltre all’estetizzazione del paesaggio. Il loro principale interesse è infatti quello di interrogare le connessioni tra agricoltura e terra da un lato, comportamenti sociali, economici e politici dall’altro. Al centro delle opere risiedono i temi dell’ecologia, del rapporto tra animale e umano, e del violento sfruttamento delle risorse naturali.

Inaugurazione di “There is No Conquest Without Celebration” di Tin Ayala (comunicato stampa e immagine in allegato) A cura di Bernardo Follini

In collaborazione con ENSBA – Lione

Nato nelle Ande, Tin Ayala prende come punto di partenza del suo lavoro l’identitàCholo, termine di origine indigena che designa nel periodo della colonizzazione andina i discendenti di indigeni e spagnoli. “There Is No Conquest Without Celebration” si concentra sullo sfruttamento storico e sulla spoliazione delle risorse delle Ande esplorando il potenziale collettivo della celebrazione e della festa. h 18.30 Da Palazzo Re Rebaudengo al Parco d’Arte Bandakadraba in concerto itinerante



h 19, Parco d’Arte, Guarene Svelamento di FOAM di Tauba Auerbach (comunicato stampa e immagine in allegato)