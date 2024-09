Open day in Sala MAB. Inaugurazione dello scaffale LIBRI PER TUTTI

La Fondazione Museo Diocesano di Alba organizza una due giorni aperta a tutti per inaugurare e far conoscere il nuovo scaffale LIBRI PER TUTTI, allestito in Sala MAB, presso la Biblioteca Diocesana, al piano terreno del Seminario Vescovile.

La Sala MAB (Museo – Archivio – Biblioteca) è uno spazio di condivisione e di incontro, che accoglie tutti i bambini e i ragazzi per leggere nuove storie fatte di simboli e disegni, tra tappeti e cuscini colorati.

La Biblioteca ha aderito nel 2023 al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini.

L’inaugurazione sarà venerdì 20 settembre alle ore 17.00 presso il Seminario Vescovile (piazza Vittorio Veneto, Alba).

Dopo i saluti istituzionali, Silvia Gallarato – direttrice dell’Ufficio BCE della diocesi, Museo, archivio e biblioteca – avrà l’occasione di presentare alla città e al territorio la Sala MAB e la possibilità di poter usufruire di questo servizio.

Il servizio è gratuito ed è a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo, in loco o tramite prestito, dei libri in simboli ma anche di libri multimodali e multisensoriali. Speriamo così che la lettura, quale strumento di partecipazione, possa rendere felici TUTTI i bambini e i ragazzi che verranno in Sala MAB. Affinché questo sia possibile, è fondamentale la sinergia con gli enti del territorio, come la rete di collaborazioni che si è instaurata e che coinvolge la Neuropsichiatria Infantile dell’ASL CN2, il Consorzio socio assistenziale di Alba Langhe e Roero, la Società Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, la Biblioteca Civica e il Museo F. Eusebio di Alba nella creazione di nuovi spazi di comunità e di aggregazione e nella realizzazione di attività di inclusione sociale.

Anche quest’anno lo scaffale Libri per tutti si è arricchito con l’acquisto di nuovi libri tradotti nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa. Sarà Anna Peiretti, responsabile del progetto LIBRI PER TUTTI, ad illustrare le modalità di utilizzo di questi libri, un ausilio composto dalla scrittura in simboli che facilita e offre alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare e partecipare, strumento utile anche per persone straniere al primo approccio con la lingua italiana, per tutti, per confrontarsi e comprendere le diversità.

L’invito è rivolto a tutti gli interessati, famiglie, educatori, terapisti e insegnanti del territorio.

Per i bambini presenti, ci sarà un’operatrice del MAB a guidarli nella scoperta dei libri e nella lettura.

Al termine della presentazione, seguirà rinfresco per tutti i presenti negli spazi del Seminario Vescovile.

La sala MAB e lo scaffale LIBRI PER TUTTI sono quindi il fulcro di numerose iniziative: il pomeriggio di sabato 21 settembre sarà tutto dedicato alle famiglie. Le operatrici del MAB attendono i bambini per un pomeriggio di letture inclusive ad alta voce, alla scoperta di nuove storie, illustrate e fatte di simboli. Il laboratorio si terrà al Seminario Vescovile, a partire dalle ore 16.00 ed è aperto a tutti.

La partecipazione è gratuita.

La prenotazione per entrambi gli eventi è consigliata.

Gli eventi si inseriscono nel progetto TUTTI AL MAB, avviato già lo scorso anno dalla Fondazione Museo Diocesano grazie al contributo dell’8xmille con l’obiettivo di favorire l’inclusione e la partecipazione ai tre istituti diocesani, il Museo, l’Archivio e la Biblioteca. Le attività sono realizzate anche grazie al contributo della Fondazione CRT nell’ambito delle “Attività di comunità 2024” – organizzate dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici in collaborazione con le diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta.