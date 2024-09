Cultura a porte aperte in Diocesi di Alba

Gli ultimi due weekend di settembre si svolge la decima edizione di “Cultura a porte aperte” in occasione delle giornate europee del patrimonio culturale.

Il programma di “Cultura a porte aperte” prevede attività del progetto “Eventi di comunità 2024” – organizzate dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici in collaborazione con le diocesi del Piemonte e della Valle d’Aosta – e l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei che fanno parte del circuito di “Città e Cattedrali”, un piano di valorizzazione di circa 600 luoghi d’arte sacra organizzati in itinerari geografici e tematici, fruibili in Piemonte e Valle d’Aosta, ideato da Fondazione CRT e dalla Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Apertura straordinaria dei luoghi sacri in Piemonte e Valle d’Aosta

Sabato 21 e domenica 22 settembre

Protagonisti di “Cultura a porte aperte” sono le diocesi del territorio e gli oltre 2000 volontari culturali che nel corso di tutto l’anno garantiscono la fruizione e la valorizzazione dei beni ecclesiastici luoghi carichi di storia e arte, organizzati in itinerari di visita geografici e tematici. I volontari sono un’importante espressione di cittadinanza attiva. Formati sulla storia e sul significato del patrimonio culturale ecclesiastico, svolgono la funzione di accoglienza nelle chiese e di testimoni autentici del territorio. I beni e i luoghi sacri, infatti, non sono semplici oggetti culturali: raccontano un modo di concepire l’esistenza, la storia, i rapporti umani, la speranza

davanti al dolore, il senso dell’eternità e della felicità. Sono un’importante espressione di cittadinanza attiva.

In diocesi di Alba, grazie alla solida collaborazione maturata nel corso degli anni con i Volontari per l’Arte, si aprono le porte di chiese, cappelle e confraternite dell’albese, delle Langhe e del Roero. Dal 2011 l’Ufficio Beni Culturali e il Museo Diocesano, insieme all’Associazione Volontari per l’Arte, organizzano corsi per la formazione dei volontari che durante l’anno si occupano dell’apertura dei “luoghi del sacro”.

Alcuni luoghi del Roero fanno parte del sistema “Chiese a porte aperte” con apertura e narrazione automatizzate (elenco disponibile sulla App). In questi beni, la visita è arricchita da un sistema di guida composto da musica, luci e narrazione in tre lingue. Sono inoltre disponibili un pannello tattile multisensoriale e altri dispositivi for all, con particolare attenzione agli utenti con disabilità visiva e uditiva.

Il programma completo delle aperture e delle iniziative in diocesi di Alba è consultabile sul sito: https://www.cittaecattedrali.it oppure https://visitmudi.it/volontari-arte/

Per info:

[email protected] – Cel. 345.7642123

45 METRI SOPRA ALBA

Speciale visita guidata sul campanile della Cattedrale di Alba…

e merenda con prodotti tipici

Domenica 22 settembre

Turni di visita: h. 15.30 e 17.00

Sabato 7 e domenica 22 settembre, il MUDI – Museo Diocesano di Alba propone le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno fino a 45 metri d’altezza, percorrendo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Dopo aver ammirato la città di Alba dall’alto, si scenderà e si proseguirà con la visita al percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana e medievale, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e il fonte battesimale del VI secolo.

Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo per degustare prodotti del territorio.

Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE visita guidata + merenda

adulti: 10 €

adulti abbonati Torino Musei: 5 €

ridotto dai 6 ai 14 anni: 6 €

ridotto dai 6 ai 14 anni abbonati Torino Musei: 3 €

under 6 anni: gratuito

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.