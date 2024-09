Alba nel percorso delle tre città tipicamente uniche

Sabato scorso i sindaci delle tre città Creative Unesco per la Ga­stro­nomia (Ele­na Carne­va­li, sindaca di Ber­gamo; Mi­chele Guerra, sindaco di Parma e Alberto Gatto, sindaco di Alba) e i presidenti delle tre associazioni Ascom Confcom­mercio (Gio­vanni Zambonelli, Conf­commercio Bergamo; Vit­torio Dall’Aglio, Ascom Parma e Giuliano Viglione, Associa­zione commercianti albesi Aca) hanno inaugurato il Mercato delle Eccellenze e lo spazio istituzionale dedicato alla rassegna “Alba, Bergamo Parma. Tipi­camente Uniche” nel Trottatoio della Pilotta, porta della città di Parma.

Due scenografiche tensostrutture hanno ospitato incontri con i Consorzi di Tutela dei tre territori, cooking show, degustazioni e un’area mercato con il meglio delle eccellenze enogastronomiche dei tre comparti. Il Distretto delle Città Creative Unesco nasce nel 2021 con l’intento di avviare un percorso di politiche comuni per le tre città – Alba, Bergamo e Parma – insignite del titolo di Città Creative Unesco per la Ga­stronomia. Ed è proprio con queste premesse che le tre rispettive Ascom Conf­com­mercio hanno successivamente siglato un protocollo d’intesa per promuovere le rispettive unicità enogastronomiche e agroalimentari ed affermare la crescita del Distretto come entità turistica unitaria, forte delle proprie ricchezze non solo culinarie ma anche culturali.

Il piano si è sviluppato sulla base di un programma triennale che ha visto la realizzazione di iniziative specifiche nelle tre città ed in particolare a Bergamo nel 2022 con Forme e nel 2023 ad Alba nell’ambito della Fiera Inter­nazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Valore aggiunto della promozione congiunta è stata inoltre la realizzazione di un tour, proposto ai mercati turistici di riferimento delle singole realtà, tra le eccellenze culinarie e vinicole delle tre città realizzato dalle agenzie di incoming delle tre Ascom: Langhe Experience, Brembo Viaggi e Parma Incoming.

All’appuntamento di Parma sono stati presenti per Alba: l’Enoteca Regionale Pie­mon­tese Cavour con il Barolo, la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa con la divertente sfida per riconoscere la Nocciola Piemonte Igp delle Langhe e il Centro Nazionale Studi Tartufo per imparare a diventare intenditori di tartufi.

Gli appuntamenti riservati ai Consorzi sono stati intervallati da tre Cooking Show nei quali tre grandi chef hanno cucinato dal vivo e realizzato tre piatti valorizzando le eccellenze dei rispettivi tre territori.

Sul palco lo Chef Mario Cornali del Ristorante Collina di Al­menno San Bartolomeo (Ber­gamo), lo Chef Andrea Nizzi del Ristorante 12 Monaci di Fontevivo (Parma) in rappresentanza del Parma Quality Restaurants e lo Chef Luciano Tona ambasciatore di Alba Città Creativa Unesco per la Gastronomia.

«L’edizione di Parma ha confermato il successo di questa iniziativa svoltasi precedentemente a Bergamo e Alba – ha affermato il presidente Aca Giuliano Viglione -. L’augurio è che la collaborazione tra le tre Città e le tre Ascom prosegua anche negli anni a venire, per dare continuità all’importante e prezioso lavoro svolto, alle sinergie innescate e alla preziosa opera di promozione comune».

Ha ribadito il sindaco di Alba Alberto Gatto: «Alba, Bergamo e Parma, tre città che hanno fatto della gastronomia uno dei loro punti di forza, sancito anche dal riconoscimento Unesco per la creatività e che hanno deciso di lavorare insieme proponendo ai turisti un unico distretto enogastronomico. Un progetto avviato dalla precedente Amministrazione e portato avanti grazie alle tante piccole imprese e attività che costellano ognuno dei nostri territori e alle rispettive Ascom che le coordinano e supportano. Un grazie particolare va anche all’Associazione Commercianti Albesi e Lan­ghe Experience per aver aderito a questo progetto che va oltre i confini locali. È stato un grande piacere essere presenti per la prima volta come nuova Amministrazione al fianco degli altri sindaci e vivere questa sinergia tra le nostre realtà. Si tratta di un legame che ci impegniamo a coltivare anche in futuro».