A Bra Ottica Principe Moderne visioni ed emozioni

Paolo Ottobelli: «L’occhiale non è mai soltanto un accessorio, quanto piuttosto un vestito, un’identità. Ecco perchè servizio e qualità per noi vengono prima di tutto»

I compleanni segnano sempre positivi traguardi… Soprattutto perché festeggiare 30 anni di attività significa essere riusciti ad instaurare un dialogo di reciproca fiducia con i propri clienti, ma anche con il team operativo e dinamico di collaboratori sempre presenti in negozio. Un motivo di grande orgoglio dunque per l’Ottica Principe (via Principi di Piemonte 4/b – Bra, tel. 0172- 422396; [email protected]) che celebrerà questa ricorrenza il 21 settembre condividendo con amici e clienti le emozioni di questo lungo ed entusiasmante viaggio.

«Iniziato», ci spiega il titolare Paolo Ottobelli, «e mai interrotto, sempre all’insegna delle novità, come quelle accadute ben 7 anni fa che hanno coinvolto il negozio di Bra, entrato a far parte del Gruppo Ottobelli presente con i suoi negozi in Pie­monte, nel Lazio e nel Veneto. Questa evoluzione è proseguita nel solco della tradizione, della qualità, della ricerca del prodotto e principalmente del servizio. Ambito di cui noi siamo fieri, rappresentando questo aspetto il nostro punto di forza. Non ci interessa solo vendere un occhiale: preferiamo che i nipoti dei nostri clienti si affidino alla nostra professionalità».

Concretizzata non solo a Bra, anche nel punto vendita People di Alba…

«Esatto. E anche nel centro Ottobelli di Cuneo. Ritengo che a fare la differenza, oltre una trentennale esperienza sia la professionalità di tutto il team. Dai veterani, punto di riferimento per la clientela storica ai più giovani, dagli ottici ed optometristi laureati agli addetti alle vendite ed al nostro laboratorio. Manu, Brix, Greta, Elena, Chiara, Luca, Wis­sal e Monica…sono loro l’energia propulsiva necessaria alla continua ed instancabile ricerca che è poi, in sintesi, la nostra forza. Siamo riconosciuti anche fuori dai confini cittadini, per aver saputo mixare la storicità, la tradizione con l’avanguardia…».

Anche nei servizi, vero?

«Certamente. In particolare nella tecnica come l’ortocheratologia, utilizzata per la correzione della miopia. Più specificatamente, l’ortocheratologia si affida all’u­­ti­­lizzo di lenti a contatto specifiche costruite sulla curvatura corneale e indossate esclusivamente di notte al fine di correggere il difetto visivo. Questa nuova tecnica di risoluzione della miopia permette di abbandonare occhiali e lenti a contatto diurne ed è altresì indicata per rallentare la progressione della miopia in bambini e adolescenti.

Siamo inoltre specializzati in lenti a contatto gas permeabili e sclerali per la correzione del cheratocono oltre alle classiche lenti “usa e getta”».

Ottica Principe: sintesi di tecnica, avanguardia e anche servizio post vendita…

«È da sempre una qualità che ci rende differenti. Esattamente come un vestito, un cappello o un gioiello, anche l’occhiale può avere necessità di evolvere e cambiare assieme alla persona che lo indossa, di essere sostituito temporaneamente o mo­mentaneamente per soddisfare requisiti particolari. Ecco perché in Ottica Principe sviluppiamo rapporti che non terminano con il momento della vendita. Al contrario, le nostre relazioni con il cliente sono vere e proprie partnership che continuano indefinitamente nel tempo, e il nostro negozio rimane un punto di riferimento per consulenza in post-vendita sia di tipo tecnico, che commerciale, che d’immagine».

Altro fattore ormai non trascurabile è la qualità…

«Vero, termine un po’ abusato, che noi adottiamo nella pratica legandolo ai materiali e alla tecnologia… Abbiamo una collaborazione importante con il gruppo Essilor Luxottica: siamo tra i 15/20 ottici in Italia che hanno un rapporto stretto, immediato con tutte le innovazioni presenti sul mercato… Ottica Principe quindi, non è solo riferimento per aziende di primaria importanza, specialmente per le lenti oftalmiche, ma anche per l’utilizzo di macchinari nuovi, all’avanguardia, che permettono di effettuare la topografia corneale ed inoltre di effettuare uno screening per il rischio glaucoma potendo così indirizzare il paziente allo specialista. Ap­parecchiature di altissima tecnologia che ci consentono di fare una verifica totale di tutta la parte anteriore dell’occhio, non della retina perché quello è compito dell’oculista…».

Mancano pochi giorni alla festa del 21 settembre. Ci svela qualche curiosità sul programma?

«L’evento comincerà intorno alle 16,30-17 e sarà una festa corale con musica, dj-set e aperitivo… Nell’occasione permetteremo ai nostri ospiti e clienti di scoprire in anteprima anche qualche novità, a partire dagli attualissimi occhiali intelligenti che combinano lo stile iconico di Ray-Ban con una tecnologia all’avanguardia Meta. Occhiali con i quali è possibile fare foto o video di alta qualità, trasmettere in diretta streaming su Insta­gram… Avre­mo inoltre, in anteprima nazionale, i nuovi Ray-Ban con montatura fotocromatica, cioè con montatura che cambia colore in base all’intensità della luce».

Evidente dunque che con Ottica Principe il futuro e le novità sono un viaggio continuo da condividere ancora per molto tempo con tutti coloro che non si pongono mai orizzonti già definiti!