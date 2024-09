Settima edizione di Imaginé: il piccolo festival della narrazione per figure a Vernante

Entrerà nel vivo mercoledì 11 settembre con i primi laboratori didattico-creativi curati dall’illustratore Marco Paschetta e da noau | officina culturale nelle scuole di Roccavione, Robilante, Vernante e Limone il conto alla rovescia per la settima edizione di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure, in programma a Vernante da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Dopo il prologo di venerdì 13, con la proiezione alle 21 presso il teatro ex confraternita di piazza Boccaccio del film di animazione «La famosa invasione degli orsi in Sicilia»», diretto da Lorenzo Mattotti, sabato 14 e domenica 15 Vernante tornerà ad animarsi di proposte sul tema delle trasformazioni del paesaggio – naturali e per mano dell’uomo – che promuoveranno i libri illustrati e Vernante stessa. Dopo l’esperimento dell’edizione 2023, piazza dell’Ala sarà ancora il cuore pulsante di Imaginé. Le iscrizioni agli appuntamenti, tutti a partecipazione gratuita eccetto l’aperitivo di sabato 14, sono aperte sulla piattaforma Eventbrite al link bit.ly/imagine-eventbrite.

Molti appuntamenti sono già sold out, ma l’offerta del festival per appassionati di illustrazione di tutte le età è ampia. Non mancano le occasioni per incontrare l’ospite d’onore Andrea Antinori, uno degli illustratori più affermati e apprezzati a livello nazionale e internazionale, vincitore nel 2023 del Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair— Fundación SM. Domenica 15 settembre alle 11 Antinori sarà protagonista di un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni che porterà alla creazione di un poster collettore delle diverse visioni della montagna dei partecipanti, mentre sabato 14 settembre alle 18 dialogherà con Sara Rubeis di noau | officina culturale in un talk che permetterà di esplorarne l’immaginario. Il talk sarà il primo tassello di una serata che proseguirà alle 19 con un aperitivo con prodotti tipici in collaborazione con la Pro Loco Vernante – costo 7 euro, prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 – prima del trasferimento alla Tourusela, uno degli scorci più magici di Vernante, per una serata tra stelle e musica dalle 21. L’osservazione del cielo stellato sarà condotta da Sideralis aps, mentre la colonna sonora sarà a cura di Maiu e della Piccola Orchestra Cosmica. Maiu è un compositore, cantautore e polistrumentista indipendente che produce musica costruita in autonomia; circa due anni fa ha fondato la Piccola Orchestra Cosmica con la quale propone i suoi brani suonati dal vivo. Maiu e la Piccola Orchestra Cosmica stanno attualmente registrando il loro primo album. L’associazione Sideralis è capitolo della Darksky International e referente Cielobuio per le Alpi occidentali, si occupa di inquinamento luminoso e protezione del cielo notturno

Sabato 14 e domenica 15 alle 11 e alle 14 in Escape Vernante. Giochi di sguardi bambini e adulti, divisi a squadre, sperimenteranno tecniche di disegno, stampa e scrittura creativa guidati da Francesca Veglio. Domenica 15 alle 10,30 presso il Centro Visita del Parco Naturale Alpi Marittime il digital media designer Pietro Grandi, autore di «Artificio» (Marinoni Books, 2021), racconterà con suoni, illustrazioni e video l’affascinante storia dei fuochi d’artificio. Chi lo desidera potrà assistere all’incontro consumando la colazione a cura del bistrò del Nazionale di Vernante – con focaccia lievito madre con farina biologica mulino Marino, cookies con gocce di cioccolato, farina biologica di Mulino Marino, burro fattorie Fiandino e gocce di cioccolato Domori, caffè o cappuccino, prenotabile entro sabato 14 al 379/2801654 (costo 5 euro).

La tradizionale mostra mercato di illustrazione e artigianato creativo organizzata in collaborazione con il festival Illustrada da piazza dell’Ala si estenderà in via Umberto I fino all’altezza del museo Mussino. Come da tradizione, a Imaginé ci sarà spazio per la stampa, con la possibilità di scoprire i segreti della stampa tradizionale grazie al Museo Civico della Stampa di Mondovì, e con un workshop di serigrafia organizzato da Print Club Torino, che permetterà di produrre tre stampe a due colori. Sabato 14 dalle 10 alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 18 in piazza dell’Ala ci sarà un’area gioco libera dove i più piccoli potranno viaggiare con la fantasia tra un laboratorio e l’altro. Il programma completo del festival è su www.festivalimagine.it.

IMAGINÉ è l’esito di un lavoro di ricerca iniziato nel 2017 da noau | officina culturale con l’obiettivo di valorizzare in modo congiunto il patrimonio culturale e paesaggistico del comune di Vernante e della Valle Vermenagna – intimamente legato alla figura di Pinocchio per il tramite di Museo Mussino e dei famosi murales – e il linguaggio degli albi illustrati – tema sul quale il collettivo vanta una approfondita esperienza grazie al lavoro svolto negli anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte –. Il festival è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Vernante, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Ente Aree protette Alpi Marittime, la Pro Loco di Vernante, il festival Illustrada, Sideralis aps, Print Club Torino, con la media partnership di Radio Beckwith Evangelica e Le mie strade di Cuneo.

NOAU | OFFICINA CULTURALE riunisce un collettivo di professionisti che si occupano di sviluppo del territorio a base culturale lavorando sulle tematiche della valorizzazione, dell’innovazione, della rigenerazione e del welfare culturale.

