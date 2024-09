Coppa Seconda/Terza Categoria – Dilagano Caraglio, Montatese e Sporting Savigliano. Pari Villafalletto-Virtus Busca

E’ stato un fine settimana decisamente ricco di reti per le squadre cuneesi che hanno partecipato alla prima giornata della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Larghi successi per Caraglio e Polisportiva Montatese che liquidano rispettivamente Futsal Busca (1-7) e Sommarivese (0-6, tris di Cortese, doppietta di Colletta e rete di Ciaran) mentre lo Sporting Savigliano non lascia scampo al Lagnasco imponendosi per 4-1 grazie alle reti di Rosso, Ponzi, Ricci e Palushaj. Vincono in trasferta San Chiaffredo, 1-4 sul campo della Sandamianese, e Garessio, 2-4 contro la Benese sconfitta dai centri di Giordano, Leka, Xhani e Borgna). Il gol di Negrea regala il successo all’Academy Canale contro il Bandito mentre un autogol condanna l’Enviese sul campo del Revello. Tris del Piobesi contro il Cortemilia, battuto per 3-0 sotto i colpi di Bergadano, Musso ed Abdelhak. Successi interni per Albatros Savigliano, Auxilium Cuneo, Sportroero ed Elledi che battono rispettivamente Futsal Savigliano (2-1), Benese (2-1, Dutto e Prendi rendono vano il gol ospite di Pellegrino), Dogliani (2-1, D’Angelo e Gay) e Sanfrè (2-0) mentre il CB Sport Caramagna espugna per 1-2 il campo del Racco ’86 con le marcature di Capello e Bono. Chiude il palinsesto il pareggio tra Villafalletto e Virtus Busca che impattano per 2-2.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – I Risultati della 1° Giornata

Academy Canale-Bandito Sportgente 1-0

Albatros Savigliano-Futsal Savigliano 2-1

Manta-Olimpic Saluzzo (11-09 ore 21)

Auxilium Cuneo-Beinette 2-1

Benese-Garessio 2-4

Racco ’86-CB Sport Caramagna 1-2

Revello-Calcistica Enviese 1-0

Futsal Busca-Caraglio 1-7

Sportroero-Dogliani Calcio 2-1

Elledì FC-Sanfrè 2-0

Sporting Savigliano-Lagnasco Calcio 4-1

Sommarivese-Polisportiva Montatese 0-6

Sandamianese-San Chiaffredo 1-4

Villafalletto-Virtus Busca 2-2

Piobesi-Cortemilia 3-0