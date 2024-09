Basket, ripartono le attività dei Gators su prima squadra e giovanile tra conferme e novità

Annullata la presentazione della stagione sportiva 2024-2025 a causa del maltempo, che ha colpito il Piemonte nella giornata di domenica, la nostra annata ha comunque preso ufficialmente il via con le tante attività in programma e con quelle che partiranno nei prossimi giorni.

Partendo dalla prima squadra, è arrivata la conferma di coach Dellarovere dopo la salvezza ottenuta nel finale di stagione con un ottimo lavoro: prosegue quindi la filosofia della linea verde, supportata dai “senior” e dal nuovo innesto Stefan Cramaroc e l’inserimento di diversi giocatori provenienti dal settore giovanile.

Grandi novità nel settore giovanile, con l’inserimento di Andrea Lazzari come allenatore che si occuperà delle formazioni delle fasce alte, con la collaborazione di Alessio Colonna, con l’obiettivo di preparare e formare al meglio i nostri giocatori: sempre il settore giovanile sarà seguito dal responsabile Gigi Toselli, a cui si affiancheranno Gino Sabatino, Valter Nicola, Mauro Racca, Paolo Tesio, Nicolo’ Scibetta e Samuele Zecca per nuove sfide nei campionati Gold e Silver. La preparazione fisica dei Senior e delle giovanili è affidata a Mirko Ferrero e Edoardo Fantini.

Il Minibasket, presente in undici centri della provincia di Cuneo, sarà seguito dal Formatore Marco Nasari a cui si affiancheranno Nicolò Marengo e diversi istruttori della nostra società. Restano attivi i poli di Racconigi e quello West Coast, in continua crescita nel numero di iscrizioni e formazioni iscritte al campionato.

Anche il settore femminile si conferma in crescita, con una nuova formazione e la confermata squadra “senior” di Serie C guidata dal riconfermato Valter Nicola, così come i Caymans che saranno ancora allenati da coach Gio’ Mondino.

«Restano anche per quest’anno gli obiettivi di cercare di fare sempre meglio: siamo uno dei settori giovanili più importanti della provincia e della regione, partecipando a tutti i campionati Gold. Prosegue anche il percorso con GGS, con l’obiettivo di allestire formazioni con il meglio dei talenti a nostra disposizione, assieme alle altre società più importanti della provincia.

A causa della riforma dello sport l’organizzazione della nostra società si fa sempre più complicata, ma il nostro staff è altamente qualificato e si impegna sempre al massimo: per questo ci tengo a fare un grande ringraziamento a chi si occupa degli aspetti amministrativi, organizzativi e logistici.

Infine un grande ringraziamento anche allo staff comunicazione, aspetto sempre più importante per far conoscere la nostra realtà ed i nostri progetti: grazie a Paolo, Enrico e Margherita per il grande lavoro che svolgono».