Coppa Italia Femminile – Freedom FC chiamata all’impresa contro la Ternana! Ai Sedicesimi spicca Bologna vs Genoa

Dopo l’ottimo esordio in Serie B, con annessa vittoria, fine settimana dedicato alla Coppa Italia per la Freedom FC che parte dai Sedicesimi di Finale.

Al “F.lli Paschiero” di Cuneo arriverà la forte Ternana, grande favorita per la promozione in Serie A, che con una rosa profonda come quella costruita dalla DS Cardone proverà certamente ad andare avanti anche in questa manifestazione.

Non intende, comunque, ergersi ad agnello sacrificale la Freedom FC che sotto la guida di mister Ardito sta dimostrando compattezza e principi di gioco che potrebbero rendere le cuneesi una sorpresa di questa stagione.

Tra le fila della Freedom gara dell’ex per Imprezzabile che ben conosce le avversarie guidate ora dal tecnico Cincotta dopo grave malattia che ha privato il calcio femminile italiano di un grande interprete quale Fabio Melillo.

Chi passerà il turno troverà agli Ottavi di Finale il Milan, insomma vincere per garantisti una gara di spessore e misurare le proprie abilità contro una big del calcio italiano.

Nelle altre gare trasferte che non dovrebbero destare preoccupazione per Lazio, Parma e Napoli che se la dovranno vedere rispettivamente sui campi di Orobica Bergamo, San Marino Academy e Vis Mediterranea mentre Bologna vs Genoa è una sfida che desta grande curiosità. La gara tra Brescia ed Hellas Verona ricorda i fasti di una sfida che fino a qualche anno fa valeva lo Scudetto mentre l’altra squadra scaligera del Chievo Verona ospita l’Arezzo. Chiude la sfida il match tra Res Women e Cesena con le ospiti che partono con i favori del pronostico.

Coppa Italia Femminile – Sedicesimi di Finale

Freedom FC – Ternana

Orobica Bergamo – Lazio

Bologna – Genoa

Chievo Verona – Arezzo

Res Women – Cesena

San Marino Academy – Parma

Vis Mediterranea – Napoli

Brescia – Hellas Verona