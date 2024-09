Ad Alba domenica 22 e 29 settembre la 26^ edizione dell’evento promosso da Go Wine

Arriva a fine mese l’appuntamento ad Alba con la Festa del Vino. E’ l’edizione numero ventisei di un evento ideato e promosso da Go Wine fin dal primo anno della sua attività. Si svolge come negli ultimi anni in due domeniche: domenica 22 e domenica 29 settembre 2024.

“Il centro storico della città come una via del vino”: l’idea di fondo è rimasta invariata e, semmai, si è rafforzata grazie al particolare successo e attenzione del grande pubblico degli enoappassionati.

Nel 2023 l’edizione è stata molto partecipata, con presenze da 10 diverse regioni italiane, oltre al Piemonte, e da altri Paesi come Stati Uniti (Texas, Portland, Georgia), Brasile, Europa: Gran Bretagna, Svezia, Germania, Olanda, Svizzera, Norvegia e Danimarca.

La presenza diretta delle cantine a incontrare il pubblico, la piacevolezza del percorso nel bel centro storico e l’allestimento che comunica i territori del vino attorno ad Alba sono gli ingredienti di successo di un evento sempre più importante nel panorama delle manifestazioni italiane dedicate al vino.

Per la prima volta quest’anno l’evento modifica in parte l’orario. Si inizierà in entrambe le domeniche alle ore 11.00 per terminare alle ore 19.00.

I produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e i loro vini.

Dai celebri Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora.

L’atmosfera è quella delle cantine che scendono ad Alba nel periodo della vendemmia e si raccontano, incontrando il variegato pubblico di turisti ed enoappassionati che affolla il centro storico.

La cantina “presente”, senza intermediazioni, volti e mani nel contatto diretto: è questa l’unicità della Festa del Vino ad Alba.

Dalle adesioni che stanno pervenendo si annuncia una presenza significativa, con cantine di oltre 25 Comuni del territorio ed un ricco banco d’assaggio con molte etichette (oltre 700!) rappresentate.

Alcuni eventi collaterali arricchiscono il programma generale.

A cominciare da un’ampia sezione riservata al Monferrato, con una selezione di cantine presenti nel centro storico di Alba ad incontrare il pubblico.

Una speciale Enoteca dedicata a “I vini dal Nuovo Mondo” sarà allestita nel Cortile della Maddalena e sarà riservata ai cosiddetti vini “dal Nuovo Mondo”: con selezioni che riguarderanno vini da California, Cile, Argentina, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda.

“Langhe vs Borgogna: nebbiolo – pinot nero”: una degustazione guidata promuoverà un confronto fra due grandi vitigni. Barolo, Barbaresco e selezioni di pinot Nero dalla Cote d’Or e della Cotes des Nuits della Borgogna.

Ogni visitatore potrà effettuare le degustazioni acquistando il calice e la taschina, con la possibilità poi di scegliere e confrontare i vini proposti in degustazione.

E’ aperta la vendita online dei biglietti e maggiori aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.gowinet.it e sulla pagina facebook di Go Wine!

Per info e prenotazioni

Associazione Go Wine Alba tel. 0173 364631 fax 0173 361147 [email protected] www.gowinet.it