Venerdì 6 settembre nella chiesa di Santa Maria, con il concerto "Da Bach a Chiambretti: quattro secoli di musica in televisione" che ha come protagonista il pianista Andrea Bacchetti

La 45ª stagione di Antidogma Musica approda a Paesana, in valle Po, con un evento straordinario: il celebre pianista internazionale Andrea Bacchetti partecipa per la prima volta in questa rassegna con un recital che attraversa quattro secoli di musica, da Johann Sebastian Bach fino a Piero Chiambretti.

Il concerto, intitolato “Da Bach a Chiambretti: quattro secoli di musica in televisione”, si terrà venerdì 6 settembre alle 21 nella Chiesa di Santa Maria a Paesana, in piazza Vittorio Veneto, 12.

Il progetto è una sorta di viaggio musicale tra cinema e televisivo che si snoda appunto “Da Bach a Chiambretti” e nasce dalla collaborazione tra Andrea Bacchetti e il noto conduttore televisivo Piero Chiambretti, con l’obiettivo di portare sul piccolo schermo un percorso musicale che abbraccia quattro secoli di storia.

Questo format televisivo si trasforma, in occasione della serata, in un recital pianistico dal vivo, durante il quale Bacchetti guiderà il pubblico attraverso un racconto musicale e storico, eseguendo e spiegando una selezione di brani che testimoniano l’evoluzione della musica nel corso dei secoli.

Il programma della serata è una vera e propria traversata temporale, che abbraccia composizioni dal Barocco fino alla musica del XX secolo. Si inizia con Johann Sebastian Bach, di cui verranno eseguiti due preludi e fughe tratti dal “Clavicembalo ben temperato”, seguiti da tre sonate inedite di Domenico Scarlatti e dalla sonata in do minore di Domenico Cimarosa. Il viaggio prosegue con la “Fantasia in re minore” di Wolfgang Amadeus Mozart, la “Consolazione n. 3” di Franz Liszt e due brani tratti da “Children’s Corner” di Claude Debussy: “The little Shepherd” e “Jimbo’s Lullaby”.

La seconda parte del concerto offrirà una selezione di brani che hanno segnato la storia della musica nel mondo del cinema e della televisione, tra cui “Over the rainbow” di Harold Arlen, “Moon River” di Henry Mancini e “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Non mancheranno poi le incursioni nella musica contemporanea con “God Help the Outcasts” di Alan Menken e “O Polichinelo” di Heitor Villa-Lobos.

Andrea Bacchetti, il protagonista della serata, è un pianista che ha ricevuto i preziosi consigli di maestri del calibro di Karajan, Magaloff, Berio e Siciliani. Ha debuttato a soli 11 anni alla Sala Verdi di Milano con i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, iniziando così una carriera che lo ha portato a esibirsi nei più prestigiosi festival internazionali e nelle principali sale da concerto del mondo, da Lucerna a Parigi, da Tokyo a Mosca, collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale.

In Italia, Bacchetti è stato ospite delle maggiori orchestre e istituzioni musicali, mentre all’estero ha suonato con formazioni di prestigio come i Lucerne Festival Strings, la Camerata Salzburg, l’Orchestra Sinfonica di Tenerife, e molte altre, sotto la direzione di maestri come Zedda, Luisi e Renes.

La serata del 6 settembre si preannuncia come un’occasione unica per immergersi in un percorso musicale affascinante, guidati dalla maestria e dall’esperienza di un interprete straordinario come Andrea Bacchetti. Un viaggio che non solo esplora la storia della musica, ma anche quella della televisione, attraverso un repertorio che ha segnato intere generazioni. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura.

Info: [email protected]