Federica Barbero entra a far parte delle Commissioni della Regione Piemonte

Il rinnovato Consiglio regionale sta entrando nel vivo del funzionamento, attraverso l’organizzazione dei vari organi interni, che precede l’ordinato avvio dei lavori. Federica Barbero, divenuta consigliere per la provincia di Cuneo nelle file di Fratelli d’Italia, farà parte della II, III, V e VI Commissione permanente.

Anzitutto, merita di essere sottolineata la nomina a Portavoce del Gruppo Fratelli d’Italia presso la VI Commissione (Cultura), con cui viene valorizzata la competenza che Federica Barbero ha maturato negli ultimi anni, quale Responsabile Regionale del “Dipartimento spettacolo, teatro e valorizzazione del Territorio” di Fratelli d’Italia. Un percorso che le ha consentito di entrare nelle pieghe di un universo culturale quanto mai ricco, fatto di piccole e grandi realtà, associazioni ed enti con i quali Barbero ha costruito un prolifico dialogo. Non solo: la VI Commissione include anche attività che attengono al mondo dello sport, del tempo libero, della cooperazione e della solidarietà, ambiti nei quali Barbero ha sempre manifestato un notevole attivismo.

Le attività attinenti alla pianificazione territoriale, all’urbanistica, all’edilizia residenziale, ai trasporti e alla viabilità, materie di pertinenza della II Commissione, rappresentano poi tematiche conosciute e “frequentate” dal neoconsigliere, che da oltre 20 anni svolge la libera professione di architetto.

Un’esperienza professionale che le ha consentito di acquisire conoscenze anche in materia di impatto e tutela ambientale, oltre che nella gestione delle risorse idriche, del sistema idrogeologico e in quella delle aree protette e dei parchi, ambiti, questi, di competenza della V Commissione.

Federica Barbero è, inoltre, da sempre vicina, per ragioni famigliari, al mondo economico, agricolo ed industriale, del quale ha avuto modo di comprendere il sistema e per il quale potrà portare, all’interno della III Commissione, un’esperienza maturata nel concreto, attraverso un contatto ultradecennale con le realtà agricole e industriali che caratterizzano tanta parte del territorio della nostra Regione.

Federica Barbero è inoltre stata nominata membro della Commissione Speciale per il Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte che svolge una funzione propositiva per gli interventi di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi. Il Comitato promuove inoltre lo sviluppo di una cultura di pace e per la cooperazione e la solidarietà internazionale.