Anche l’Asl Cn2 per la giornata mondiale della fisioterapia promuove l’informazione in ospedale e sul territorio

Dal 6 al 21 settembre ospedali e ambulatori di tutto il Piemonte e Valle d’Aosta apriranno le loro porte ai cittadini con eventi e incontri dedicati alla figura del Fisioterapista: si tratta di OPEN FISIO, l’iniziativa promossa dall’Ordine Fisioterapisti Piemonte e Valle d’Aosta in occasione dell’8 settembre, Giornata Mondiale della Fisioterapia, con l’obiettivo di far conoscere e promuovere tutte le aree e gli ambiti specialistici di cui la fisioterapia si occupa per migliorare la qualità di vita delle persone.

Distribuiti su tutto il territorio, sono ben 34 i presidi che terranno aperte le loro porte per accogliere e far conoscere attraverso materiale informativo, colloqui e consulenze le potenzialità della professione. Alle iniziative prende parte anche l’ASL CN2, nei suoi presidi di Verduno, Alba, Bra, Canale e Cortemilia.

Chi è il Fisioterapista? E’ un professionista sanitario che ha conseguito la laurea in fisioterapia o un titolo equipollente riconosciuto dallo Stato italiano. Svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in modo autonomo o in collaborazione con altre figure sanitarie. Le sue attività si applicano o sono relative sia allo stato di salute, in termini di prevenzione, sia a diversi stati di malattia ad esempio di tipo ortopedico, neurologico, oncologico, cardiorespiratorio, viscerale e reumatologico, trattando pazienti di tutte le età. Per esercitare la professione, è necessaria l’iscrizione all’Ordine dei Fisioterapisti. Sul sito della Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti FNOFI è possibile verificare l’iscrizione all’Ordine di un Fisioterapista: https://albo.alboweb-fnofi.net/registry/search

Gli eventi di OPEN FISIO saranno possibili grazie alle numerose realtà che aderiscono all’iniziativa e che hanno reso possibile la programmazione dei diversi punti informativi presso le varie sedi. All’interno del territorio dell’ASL CN2 saranno allestiti una serie di punti di incontro in cui conoscere i servizi offerti dalle nostre strutture e i percorsi di accesso:

BRA : lunedì 9 settembre – ore 8.30-13.00, presso la Casa della Comunità (ex Ospedale Santo Spirito);

VERDUNO : martedì 10 settembre – ore 8.30-13.00, presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero (atrio al 3° piano);

CORTEMILIA : martedì 10 settembre – ore 9.00-13.00, presso la Casa della Comunità;

CANALE : martedì 10 settembre – ore 8.30-13.00, presso la Casa della Comunità;

ALBA : mercoledì 11 settembre – ore 8.30-13.00, presso la Casa della Comunità (ex Ospedale San Lazzaro).

OPEN FISIO è patrocinato da FNOFI Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti, Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, AIFI Associazione Italiana Fisioterapia, ArIR Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria, SIF Società Italiana Fisioterapia.

Per maggiori informazioni sulla figura del Fisioterapista, l’Ordine ha pubblicato materiali di approfondimento, disponibili online (https://www.fnofi.it/ofi-pvda/8-settembre-2024/) e in distribuzione durante le iniziative.