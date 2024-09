Tre Valli-San Benigno 4-3, mister Veneri: “Deluso da risultato e prestazione”

Esordio con rocambolesca sconfitta per il San Benigno che cede 4-3 sul campo del Tre Valli nella prima giornata della Coppa Piemonte di Prima Categoria. A Branzola decidono le doppiette di Mazouf ed El Faqraoui per i padroni di casa, doppio Traore e Viale per i gialloverdi.

Il commento del tecnico cuneese Josè Veneri: “Sono ovviamente deluso del risultato e ancora di più della prestazione fornita. Speravamo di fare meglio e non ci voleva molto. Ma siamo ancora in preparazione, la squadra è ancora da assemblare e i meccanismi non sono ancora perfettamente rodati. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto – spiega l’allenatore del San Benigno – , siamo stati lenti nel far girare palla e preso 3 gol con errori in uscita e senza le adeguate coperture preventive. Dovevamo tenere il campo con più ordine ed equilibrio. Ci è mancata la stessa fame che aveva contraddistinto la nostra stagione lo scorso anno”.