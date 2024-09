Cuneo Classica Festival, ecco la prevendita straordinaria

Madama Butterfly di G. Puccini

Teatro Toselli – Venerdì 13 settembre – ore 21,00

Yeonjco Park – Rino Matafù – Seonheyeong Kim – Lorenzo Battagion – Chengrui Li – Stafania Delsanto

Orchestra Filarmonica del Piemonte – direttore Aldo Salvagno

Regia Andrea Elena,

Il Flauto Magico di W.A. Mozart

Teatro Toselli – Venerdì 11 ottobre – ore 21,00

Matteo Tavini – Martina Malavolti – Soeyoung Kim – Luca Romano – Gloria Cagnazzo – Samuele Sparacio

Orchestra Filarmonica del Piemonte direttore Paul-Emmanuel Thomas

Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis e Elda Giordana

con il coordinamento musicale di Nina Monaco

Alfonso De Filippis regia e narrazione

Per l’allestimento delle opere, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España)

e Associação Cultural – Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto – (Portugal),

Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di:

Liceo Artistico E. Bianchi, Maison de la Danse e AFP di Cuneo.

Accademia Stauffer di Cremona

Sala San Giovanni – sabato 29 settembre – ore 21,00

Letizia Gullino, violino – Alessio Lisato, viola – Matteo Fabi, violoncello – Clara Dutto, pianoforte

Le eroine di Puccini

Sala San Giovanni – sabato 26 ottobre – ore 21,00

Orchestra Filarmonica del Piemonte – direttore José Ferreira Lobo

Soliste del IX Concorso Lirico internazionale Enzo Sordello

Voce narrante Alfonso De Filippis

Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar

Palazzo dello Sport di Cuneo – Martedì 10 dicembre – ore 21,00

Ensemble Le Muse diretto dal M° Andrea Albertini

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo,

in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo,

con il contributo delle Fondazioni CRC e CRT e della Confartigianato Cuneo.

biglietti online sul sito www.promocuneo.it

Prevendita straordinaria in Promocuneo (Corso Kennedy, 5 f)

venerdì 6 settembre dalle 15,30 alle 17,30

Info : tel. 0171.698388 – 333 4984128 – e-mail: [email protected]

