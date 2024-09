Coppa Piemonte Prima Categoria, San Bernardo-Marene (0-2). Pulvirenti: “Prima uscita che mi ha dato spunti e fiducia”

“Confronto bloccato, condizionato dal caldo. Come è normale che sia, si sono incontrate due formazioni in fase di rodaggio. Con un’invenzione di Mondino abbiamo trovato il gol dello 0-1 e siamo stati bravi a colpire in ripartenza nel raddoppio di Giovannelli. San Bernardo avversario ostico. In settimana valuteremo qualche acciaccato e ci prepareremo al meglio per il debutto di campionato a Mondovì. Adesso viene il difficile, però è stata una prima uscita che mi ha dato spunti e fiducia“.

Hernan Pulvirenti, tecnico del Marene, ci ha così sintetizzato la prima uscita ufficiale dei suoi ragazzi (domenica) a Carmagnola con il San Bernardo (0-2), nella prima gara della Coppa Piemonte di Prima Categoria. Di Mondino e Giovannelli, le segnature.