Comitato per l’Ordine e la Sicurezza e tavolo di lavoro stagionali ad Alba

Giovedì 5 settembre la sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba ospiterà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed il tavolo sui lavoratori stagionali.

Si comincia alle ore 10 con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica “itinerante” ad Alba. Durante la riunione si affronteranno la situazione generale dell’ordine e della sicurezza pubblica in città, il Centro di Prima Accoglienza di via Pola gestito dalla Fondazione Caritas Diocesana, la situazione intorno alla Stazione Ferroviaria.

Seguirà alle ore 11.30 nella stessa sala il tavolo di lavoro sugli stagionali nel territorio albese e sul contrasto a potenziali fenomeni di caporalato e di sfruttamento del lavoro durante il periodo vendemmiale già iniziato, che fa seguito al Protocollo d’intesa già siglato tra Prefettura, Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, associazioni datoriali di categoria lavoro agricolo, organizzazioni sindacali e Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per “la prevenzione di situazioni di sfruttamento lavorativo nei territori di Alba, Langhe e Roero e per la promozione di lavoro regolare, abitare dignitoso e trasporti per i lavoratori agricoli stagionali”.

Sempre in sala Consiglio “Teodoro Bubbio” alle ore 17.00 ci sarà il punto stampa dove il sindaco di Alba Alberto Gatto ed il Prefetto di Cuneo Mariano Savastano incontreranno i giornalisti.

