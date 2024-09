L’8 settembre torna a Tenuta Carretta “Casa Cayega”, festa nelle vigne dell’antico mare

Il conto alla rovescia è iniziato: tutto è pronto per la settima edizione di Casa Cayega, la festa che Tenuta Carretta dedica ogni anno al Roero Arneis Docg Cayega, un vino diventato simbolo del territorio oltreché dell’azienda. Domenica 8 settembre, a partire dalle ore 10.30, gli ospiti potranno immergersi in una giornata ricca di esperienze uniche.

L’evento, nato nel 2017, è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del Roero Arneis. Attraverso attività all’aria aperta come la “Camminata lungo la Grape’s Road con Ettore Chiavassa” e “Vignaiolo per un giorno”, i partecipanti potranno vivere esperienze immersive, per scoprire il territorio del Roero che fino a pochi milioni di anni fa era un fondale marino dell’antico mare Padano, e calarsi nei panni del team viticolo partecipando attivamente alla vendemmia delle uve arneis.

“In quest’area, caratterizzata da suoli antichi risalenti a un mare preistorico, l’arneis, vitigno autoctono di origini medievali, rivela tutta la sua complessità minerale e la ricchezza aromatica, dando vita a un vino bianco di grande eleganza e versatilità. Tenuta Carretta ha da sempre creduto in questa varietà, che oggi arriva a rappresentare oltre il 60% della grande superficie a vigneto che, ad anfiteatro, abbraccia i fabbricati della tenuta. Creato proprio vent’anni fa, con la vendemmia 2004, negli anni il Roero Arneis DOCG Cayega è diventato un punto di riferimento per la nostra cantina e per l’intera denominazione, il risultato dell’impegno per esaltare le potenzialità di un vitigno emblematico, che è sempre un piacere celebrare” commenta la signora Ivana Brignolo Miroglio, proprietaria di Tenuta Carretta.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA

Dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16:30 alle 18:00

Camminata lungo la Grape’s Road narrata da Ettore Chiavassa, grande esperto del territorio del Roero

Sarà l’occasione per ciascuno di sostenere in prima persona il progetto Oasi Naturalistica di San Nicolao – Riserva Integrale di Valle Oscura. L’area è ubicata nel comune di Canale (CN), nelle cosiddette “Rocche del Roero”. Dal punto di vista ambientale l’area preserva zone di elevato valore naturalistico, con presenza di specie anche rare di fauna e flora, caratterizzate da una tipica situazione definibile per alcuni tratti come “wilderness di ritorno” trattandosi di terreni un tempo sottratti al mondo naturale per adibirli alla coltivazione di vigneti ed altre colture, ed oggi abbandonati da decenni e caratterizzati da una ricolonizzazione naturale della vegetazione.

Dalle 12.00 alle 17.00 (ogni ora)

Tour guidato alle cantine, vivendo l’emozione del percorso olfattivo e della mostra fotografica

Il percorso olfattivo è un’esperienza articolata in un percorso realizzato nella bottaia, che prevede il riconoscimento degli aromidistintivi e caratteristici di alcuni vini dell’azienda. “Le identità olfattive dei vini di Tenuta Carretta” si presenta quindi come un inedito percorso multisensoriale che evidenzia e ribadisce l’importanza dell’associazione di vini e aromi.

Dalle 12.00 alle 12.45 e dalle 17.00 alle 17.45

“Vignaiolo per un giorno”

Ritorna a grande richiesta, per grandi e piccini, l’esperienza della vendemmia dell’uva arneis nei vigneti di Tenuta Carretta. Muniti di guanti e forbici (forniti dagli organizzatori), si potrà infatti partecipare all’esperienza sotto la supervisione di un tecnico della Tenuta. Attività gratuita, prenotazione consigliata.

Dalle 12.30 alle 14.30

Pranzo all’Osteria La Via del Sale

Flavio Costa guiderà i propri ospiti attraverso la sua cucina ricca di contaminazioni tra Piemonte (la sua terra adottiva) e Liguria(la sua terra natia), dove la terra incontra il mare. Il menu ha un costo di 45 € bevande escluse. Posti limitati e prenotazioneobbligatoria entro venerdì 6 settembre. Info e prenotazioni: 0173 387838 – 340 4859039. LEGGI IL MENU

Dalle 12.30 alle 14.30

Pic nic gourmet

Da gustare in confortevoli postazioni ombreggiate allestite tra i filari (€ 50,00 a coppia e € 10,00 per ogni bambino). Posti limitati e prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 settembre. LEGGI IL MENU

Alle 17.30

Degustazione verticale di Roero Arneis DOCG Cayega

Un’occasione esclusiva per approfondire l’evoluzione del Roero Arneis DOCG Cayega attraverso cinque diverse annate. La degustazione verticale, riservata a un numero limitato di partecipanti (25-30 persone), permetterà di scoprire come il tempo e le annate influenzano il carattere e la complessità del Cayega. Costo: € 30,00 a persona, con prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 settembre.

Alle 18.30

Inaugurazione della mostra fotografica

“R-Women Iran – Essere donna in un mondo difficile” con la testimonianza di Azam Bahrami, poetessa e attivista per i diritti delle donne di origine iraniana, e di Davide Dutto, fotografo curatore della mostra.

Dalle 18.30 alle 21.30

Happy Cayega Hour

Mentre il tramonto accarezza le colline del Roero, gli ospiti saranno avvolti dalle note dei sax di Michele Lazzarini e dalla voce di Cinziama anche dai sapori unici dello chef stellato Flavio Costa, del Ristorante 21.9. Il tradizionale aperitivo in musica vedrà il Roero Arneis DOCG Cayega protagonista, abbinato a raffinati finger food firmati da Costa, che spazieranno dalla tradizione, come il vitello tonnato, fino ai dolci. A tutti i partecipanti verrà offerto un calice di Cayega come omaggio di benvenuto.

Ospite d’onore della serata: Silvia Zanetta, casara dell’azienda agricola e agrituristica Burki, di Macugnaga (VB), gravemente danneggiata dalle piogge alluvionali della primavera 2024. Zanetta presenterà (in assaggio e in vendita) una selezione di alcuni dei formaggi Burki più prestigiosi, tutti prodotti a crudo con latte vaccino intero della razza bovina Pezzata rossa allevata sui pascolialpini dell’Alto Piemonte.