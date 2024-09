Bisalta-San Rocco Castagnaretta 1-0, mister Petruzzelli: “Occasioni e due traverse, non posso rimproverare niente ai ragazzi”

Sconfitta di misura al debutto ufficiale per il nuovo San Rocco Castagnaretta: nella prima giornata del triangolare di Coppa Piemonte, i cuneesi cedono 1-0 a Beinette sul campo del Bisalta.

Il commento di mister Gianluca Petruzzelli, rammaricato per le tante occasioni non concretizzate: “Una partita in cui abbiamo creato 10 palle gol, preso due traverse e ci manca un rigore non dato. Nel secondo tempo abbiamo giocato 42′ in inferiorità numerica per l’espulsione di Lingua ma, nonostante questo, abbiamo costruito tantissimo: bene quindi la prestazione, d’altro canto dobbiamo imparare a fare gol, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Dobbiamo migliorare, soprattutto nella fase di non possesso, ma resto soddisfatto per la prova dei miei”.