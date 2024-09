Per la settima edizione di Imaginè un sabato stelllare e una domenica pirotecnica

Prosegue il conto alla rovescia per la settima edizione di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure (13-15 settembre), promossa a Vernante dall’associazione noau | officina culturale, che rifletterà sulle trasformazioni del paesaggio – naturali e per mano dell’uomo. Su Eventbrite al link bit.ly/imagine-eventbrite sono aperte le iscrizioni agli appuntamenti, tutti gratuiti, una novità per l’evento che dalla primavera del 2018 valorizza i libri illustrati e promuove Vernante con appuntamenti per un pubblico trasversale. Dopo il successo della passata edizione, Imaginé ripropone nel tardo pomeriggio del sabato un talk con l’ospite d’onore seguito da un aperitivo con prodotti tipici in collaborazione con la Pro Loco Vernante. Alle 18 di sabato 14 settembre Andrea Antinori, che ha già «assaggiato» Vernante tra il 17 e il 19 luglio in qualità di docente del workshop «Camminare tra le storie: dall’osservazione del paesaggio alla narrazione per immagini, andata e ritorno», dialogherà con Sara Rubeis di noau | officina culturale. L’incontro sarà l’occasione per un viaggio nell’immaginario di un artista che a 32 anni è tra gli illustratori più affermati e apprezzati a livello nazionale e internazionale, vincitore nel 2023 del Premio Internazionale d’Illustrazione Bologna Children’s Book Fair— Fundación SM. Alle 19 l’aperitivo (7 euro), per il quale è richiesta la prenotazione entro mercoledì 11 settembre, poi, dalle 21, una serata in una cornice tanto inedita quanto suggestiva per il festival, la Tourousela. Prima la musica, con il concerto di Maiu e la Piccola Orchestra Cosmica, poi le osservazioni astronomiche ad occhio nudo e al telescopio per scoprire i segreti dell’universo, dalle origini dell’uomo verso l’infinito e oltre con la guida di Sideralis aps.

Dall’aperitivo del sabato sera alla colazione a cura del bistrò del Nazionale di Vernante – con focaccia lievito madre con farina biologica mulino Marino, cookies con gocce di cioccolato, farina biologica di Mulino Marino, burro fattorie Fiandino e gocce di cioccolato Domori, caffè o cappuccino, prenotabile entro sabato 14 al 379/2801654 (costo 5 euro) – che domenica 15 settembre alle 10,30 accompagnerà la lezione-presentazione del libro «Artificio» di Pietro Grandi (Marinoni Books, 2021). In «Artificio» Grandi, veronese, classe 1995, digital media designer, racconta la storia dei fuochi d’artificio attraverso testi e disegni tratti da manoscritti e stampe xilografiche e litografiche, costruendo vere e proprie scene teatrali in movimento. Il programma completo del festival è su www.festivalimagine.it.

IMAGINÉ è l’esito di un lavoro di ricerca iniziato nel 2017 da noau | officina culturale con l’obiettivo di valorizzare in modo congiunto il patrimonio culturale e paesaggistico del comune di Vernante e della Valle Vermenagna – intimamente legato alla figura di Pinocchio per il tramite di Museo Mussino e dei famosi murales – e il linguaggio degli albi illustrati – tema sul quale il collettivo vanta una approfondita esperienza grazie al lavoro svolto negli anni nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte –. Il festival è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Vernante, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con l’Ente Aree protette Alpi Marittime, la Pro Loco di Vernante, il festival Illustrada, Sideralis aps, Print Club Torino, con la media partnership di Radio Beckwith Evangelica e Le mie strade di Cuneo.

NOAU | OFFICINA CULTURALE riunisce un collettivo di professionisti che si occupano di sviluppo del territorio a base culturale lavorando sulle tematiche della valorizzazione, dell’innovazione, della rigenerazione e del welfare culturale.