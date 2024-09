Nel weekend del 7 e 8 settembre a Limone la tappa finale della Ion Cup, gara di MTB in discesa

Nel weekend del 7 e 8 settembre farà tappa a Limone Piemonte l’ultima prova della Ion Cup, circuito nazionale gravity di mountain bike accessibile anche agli amatori.

I ciclisti si sfideranno sui pendii della Bike Area limonese in due prove gravity; il miglior tempo, dato dalla somma delle discese, determinerà il vincitore. Le risalite tra una prova e l’altra saranno effettuate tramite gli impianti della Riserva Bianca.

La gara avrà inizio domenica 8 settembre alle 9.30. Ogni partecipante dovrà obbligatoriamente indossare la tabella con il numero gara, ritirabile insieme al pacco gara presso la segreteria che verrà allestita presso il negozio di articoli sportivi Zone Bike Shop (via Roma 71) sabato dalle 18 alle 19.30 e domenica dalle 8 alle 9.

Al termine della competizione, ci sarà la premiazione in Piazza del Municipio intorno alle 17, seguita dall’estrazione a sorte di numerosi premi in collaborazione con gli sponsor del circuito. Tutti i bikers potranno partecipare alla lotteria utilizzando come biglietto il numero del proprio pettorale gara.

La gara è aperta a tutti, tesserati e non, e per tutte le tipologie di MTB (Enduro, DH, E-bike, front, footbike, ecc). Le prove generali di sabato saranno accessibili al pubblico, mentre la competizione di domenica 8 sarà riservata ai soli partecipanti.

Anticiperà la competizione ufficiale la Ion Cup Junior, riservata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, in programma nel pomeriggio di sabato 7 settembre nella Bike Area a monte della Telecabina Severino Bottero. Le prove generali della Ion Cup Junior si svolgeranno venerdì 6 settembre.

Regolamento e iscrizioni su https://www.ion-cup.com/.

Info: 333 2817927 – [email protected]

Per l’occasione dal 6 all’8 settembre sarà operativa e aperta al pubblico la Telecabina Severino Bottero, con orario dalle 9.30 alle 17.30.

Per info su orari di apertura e costi della risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).