Alba ha ospitato la campagna di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato

La campagna itinerante di educazione stradale “E… state con noi 2024” della Polizia di Stato è stata anche nella centralissima Piazza Risorgimento di Alba, venerdì mattina 30 agosto.

Dopo il via da San Teodoro in Sardegna e da Reggio Calabria il 21 giugno scorso, anche nella Capitale delle Langhe ha fatto tappa il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula scolastica multimediale destinata alla sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale.

A salutare il Corpo di Polizia ed i cittadini è stato il sindaco Alberto Gatto che dichiara: «Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato, il questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi ed in particolare il vice questore Daniele Manganaro per aver portato questa ottima iniziativa anche nella nostra città. Gli agenti stanno svolgendo in giro per l’Italia non solo educazione stradale, ma stanno anche diffondendo l’importante campagna di sensibilizzazione “…questo non è amore” contro la violenza di genere, in particolare sulle donne vittime di omicidio volontario, con brochure informative sulle modalità di tutela e protezione da ogni forma di violenza. È un problema serio nel nostro paese e ben vengano iniziative di questo tipo».