Settembre a Bra, il calendario degli eventi

Letture animate

2 SETTEMBRE // ORE 17

Parco giochi Madonna dei Fiori

Proseguono le letture animate organizzate tutti i lunedì dalla biblioteca civica nelle diverse aree verdi della città. Questa settimana appuntamento con “Snort, sgrunt, uff..” nel parco giochi del quartiere Madonna dei Fiori. Partecipazione gratuita, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a [email protected]. Realizzato grazie al sostegno del CEPELL nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita”.

Incontri letterari

4 SETTEMBRE // ORE 21

Palazzo Mathis

Visto il notevole successo della rassegna, continuano gli “Incontri a Palazzo” organizzati dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune a Palazzo Mathis il primo mercoledì del mese. Il 4 settembre Cristina Rava presenterà il libro “Dalla parte del ragno”. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – [email protected].

Belvenerdì

6 SETTEMBRE // ORE 16

Giardini della Rocca

Live It Events porta nuovamente il format BELVEnerdì ai Giardini della Rocca: mostre d’arte, laboratori per famiglie, dj set, musica dal vivo di band a km 0. In collaborazione con Radio BraOnTheRocks, a partire dalle ore 16, ingresso gratuito.

BRAONTHEROKKA

7 SETTEMBRE // ORE 19

Giardini della Rocca

In collaborazione con Radio BraOnTheRocks, music, food, drink & smile. Ore 19 Swing Juice, ore 22 DJ Robydimalone. Aperitivo, cena e dopocena. Ingresso gratuito.

Esposizione: “Archivum”

8 SETTEMBRE / 24 NOVEMBRE

Palazzo Mathis

La Fondazione Marta Czok (Roma, Venezia, Londra) presenta a Palazzo Mathis un’esposizione retrospettiva dell’artista britannica, italiana di adozione, nata a Beirut nel 1947 da profughi polacchi rifugiati a Londra. Dal titolo Archivum, la mostra è il primo capitolo di un grande progetto internazionale che si focalizza sul concetto di archivio in relazione all’operato di quest’artista. Creare un archivio non significa soltanto preservare le opere per il futuro, ma anche esplorare il percorso di vita che ha dato origine a tali opere, legandole l’una con l’altra in itinerari tematici. Per Palazzo Mathis, questo concetto diventa lo stimolo per quattro tematiche: Aurum (raffigurazioni in oro), Civitas (icone di vita sociale), Venus (raffigurazioni femminili), e Urbs (paesaggi urbani). Secondo queste tematiche vengono esplorate decadi di lavoro, nuove connessioni e la marcata attualità con il presente. Inaugurazione 8 settembre alle ore 18.30. Orari: lunedì/martedì/giovedì 9-13 / 15-17.30 e mercoledì/venerdì ore 9-13.00. Sabato e domenica ore 10-12,30 / 15-17,30. Mostra organizzata in collaborazione con Associazione Piero Fraire e con il sostegno della Fondazione CRC. Ingresso gratuito.

Festa dei Ludobus

8 SETTEMBRE

Piazza Giolitti

Una giornata dedicata al gioco “intelligente” e all’intrattenimento ludico per bambini e famiglie. Parteciperanno: “Respiro” da Belvedere Langhe, “Ausweg” di Bolzano, “Equa” di Milano, “Alchimia” di Bergamo, “Hermete” di Verona e “Fate per Gioco” di Schio.

Letture animate

9 SETTEMBRE // ORE 17

Area verde via Sobrero

Proseguono le letture animate organizzate tutti i lunedì dalla biblioteca civica nelle diverse aree verdi della città. Questa settimana appuntamento con “Storie di giochi” presso l’area verde di via Sobrero. Partecipazione gratuita, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a [email protected]. Realizzato grazie al sostegno del CEPELL nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita”. A seguire “Un mondo di giochi” in compagnia degli operatori del Museo del Giocattolo nell’ambito del progetto “Cultura leggendo”, realizzato dalla Biblioteca di Fossano con il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo. Ingresso gratuito.

50 anni dell’orchestra “Braida”

11 SETTEMBRE // ORE 21,30

Piazza Giolitti

Buon compleanno Orchestra Braida! Un grande concerto per celebrare cinquant’anni di attività. Ospiti speciali Piero Boffa ed Elio Cortese. Ore 21.30, ingresso gratuito.

Passeggiata culturale Bra-Pollenzo

14 SETTEMBRE // DALLE ORE 9

Palazzo Traversa

Passeggiata da Bra a Pollenzo, tra il Centro Storico, gli Orti ed il Borgo. Partenza alle ore 14.30 da Palazzo Traversa, durata circa 3h. Progetto “Paesaggire – Capire ciò che ci circonda”, a cura di Zizzola Turismo e Cultura, per info [email protected].

Gioachino Nogaris

14 SETTEMBRE / 17 NOVEMBRE

Banca del Vino

In omaggio al pittore braidese Gioachino Nogaris per il sessantesimo anniversario dalla scomparsa, un’esposizione di riproduzioni dei disegni sui ritrovamenti pollentini presso i locali della Banca del Vino di Pollenzo. Progetto “Paesaggire – Capire ciò che ci circonda”, a cura di Zizzola Turismo e Cultura, per info [email protected].

Sport in Piazza

15 SETTEMBRE

Parco sportivo Atleti Azzurri d’Italia

Tradizionale manifestazione che rappresenta un’importante vetrina per tutte le associazioni sportive del territorio. Un’occasione imperdibile per provare nuove attività. Dalle ore 10 alle ore 18.

Letture animate

16 SETTEMBRE // ORE 17

Area verde via Piumati

Proseguono le letture animate organizzate tutti i lunedì dalla biblioteca civica nelle diverse aree verdi della città. Questa settimana appuntamento con “Furbi come volpi” nell’area verde di via Piumati. Partecipazione gratuita, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a [email protected]. Realizzato grazie al sostegno del CEPELL nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita”. A seguire “Il protagonista chi è?”, a cura del Museo civico di storia naturale Craveri nell’ambito del progetto “Cultura leggendo”, realizzato dalla Biblioteca di Fossano con il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo. Ingresso gratuito.

La Seminatrice

18 SETTEMBRE // ORE 20,45

Palazzo Traversa

In collaborazione con l’associazione “Giardino Forbito” di Torino, una conferenza per esplorare il legame tra Bra e la città metropolitana, sui temi della biodiversità, dell’arte, del verde e della rigenerazione urbana. Ore 20.45. Progetto “Paesaggire – Capire ciò che ci circonda”, a cura di Zizzola Turismo e Cultura, per info [email protected].

BRA’S – Festival della Salsiccia di Bra

19/22 SETTEMBRE

Piazza XX settembre e corso Garibaldi

Torna dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione il Festival della Salsiccia di Bra. Si comincia giovedì 19 con la cena stellata a cura del ristorante Enrico Bartolini al Mudec di Milano (3 stelle Michelin), executive chef Davide Boglioli, e si prosegue venerdì sera con un’edizione speciale di Aperitivo in consolle e l’apertura ufficiale della Piazza delle eccellenze di Bra, del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta con i vini della Federazione Italiana Vignaioli Roero e le birre artigianali di Stabrau e Sagrin. Dj set a cura di Max Casacci dei Subsonica e dei Dj Resident di Radio BraOnTheRock. Sabato e domenica: il Mercato dei produttori a cura di Coldiretti, Confartigianato e Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra; i piatti preparati dagli Chef stellati Massimo Camia, Pasquale Laera, Filippo Oggioni, i vini a cura della Banca del Vino di Pollenzo e la musica con il concerto dei Bluebeaters + open act di Leo Live Energy Show (sabato), della Banda musicale “Giuseppe Verdi” e della Gepo Madalò Funk Band (domenica). Per info e prenotazioni www.brasfestival.it – 0172.413030.

Letture animate

23 SETTEMBRE // ORE 17

Piazza Fenoglio

Proseguono le letture animate organizzate tutti i lunedì dalla biblioteca civica nelle diverse aree verdi della città. Questa settimana appuntamento con “Animali alla riscossa” presso l’area verde di piazza Fenoglio. Partecipazione gratuita, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a [email protected]. Realizzato grazie al sostegno del CEPELL nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita”. A seguire “E se fossi un animale?” in compagnia del Museo archeologico di Palazzo Traversa, nell’ambito del progetto “Cultura leggendo”, realizzato dalla Biblioteca di Fossano con il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo. Ingresso gratuito.

Pro Loco in città

28 SETTEMBRE // ORE 18

Piazza Carlo Alberto

Torna il tradizionale appuntamento con le cucine delle Pro Loco della provincia di Cuneo, a partire dalle ore 18 presso gli stand in Piazza Carlo Alberto. Un’occasione unica per degustare le delizie della tradizione in occasione del ventennale della manifestazione.

Brakagravel Roero

29 SETTEMBRE

Giardini della Rocca

Prima edizione di una nuova manifestazione ciclistica dedicata al mondo Gravel sui sentieri del Roero. Ritrovo ai Giardini della Rocca alle ore 6.30, partenza dalle ore 8 alle ore 9. Per info 393.9661642.

Letture animate

30 SETTEMBRE // ORE 17

Parco giochi Madonna dei Fiori

Proseguono le letture animate organizzate tutti i lunedì dalla biblioteca civica nelle diverse aree verdi della città. Questa settimana appuntamento con “Draghi, eroi, spade..” nel parco giochi del quartiere Madonna dei Fiori. Partecipazione gratuita, non è richiesta la prenotazione. Maggiori informazioni chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a [email protected]. Realizzato grazie al sostegno del CEPELL nell’ambito del progetto “Vitamina: rinforzo culturale per una comunità in crescita”.