Polizia locale Unione Montana Alta Langa – Intensificazione delle attività di vigilanza

Primi caldi, si fa per dire, e prime scorribande in moto sulla “pedaggera”. Ma per centauri dall’apertura del gas facile quest’estate c’è un ostacolo in più sulle strade, la presenza più massiccia, capillare e continuativa di pattuglie della Polizia Locale.

Con la stagione estiva, la circolazione stradale si caratterizza per una maggiore presenza di veicoli e utenti deboli soprattutto sulle strade provinciali S.P. 661, S.P. 429 e S.P. 32 (flussi intensi di traffico diretti in luoghi turistici della Liguria con maggiore presenza di autovetture, motocicli e ciclisti) con conseguente aumento di rischio di sinistri stradali, anche gravi.

L’Amministrazione dell’Unione Montana Alta Langa coadiuvata dal Comandante della Polizia Locale Commissario Capo DETOMA Davide ha nuovamente deciso di avviare, come negli anni precedenti, azioni incisive e deterrenti per preservare la sicurezza stradale a 360°, per contrastare la velocità eccessiva sulle strade, le manovre e i comportamenti pericolosi alla guida.

La Polizia Locale nel primo semestre dell’anno 2024 è stata occupata in una laboriosa campagna di protezione straordinaria, al fine di prevenire e rilevare le infrazioni causate da comportamenti di guida non corretti, che troppo spesso provocano incidenti, talvolta anche mortali o con lesioni gravi per gli utenti della strada.

Le sanzioni amministrative e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per tali infrazioni, sono di rilievo, ma la “vita” non ha prezzo. Il messaggio è semplice: rispettiamo i limiti di velocità e le altre regole del Codice della Strada per tutelare noi, ma soprattutto, il prossimo. Non utilizzare il telefono cellulare quando si è alla guida, non effettuare sorpassi azzardati e rispettare i limiti di velocità sono scelte che salvano la vita.

I “Posti di controllo dinamici” e i siti con BOX preventivamente segnalati e presidiati costantemente per il “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ TEMPORANEO” sono pianificati prioritariamente nei punti più insidiosi dei centri abitati, dove serve maggior sicurezza a tutela degli utenti deboli della strada, dei turisti e residenti che vivono quotidianamente in Alta Langa.

Le violazioni rilevate maggiormente dalle pattuglie di Pronto intervento sono l’eccesso di velocità, i sorpassi in zone vietate, mancata revisione, modifiche non consentite alle caratteristiche costruttive dei motocicli e assenza di copertura assicurativa R.C.. Particolare attenzione da parte della Polizia Locale, è stata rivolta al comportamento scorretto di alcuni motociclisti, atti a inclinare in modo irregolare la targa per renderne difficoltosa la lettura da parte delle forze dell’ordine durante i controlli ordinari o sulla velocità. In alcune circostanze sono state necessarie attente e peculiari attività di polizia giudiziaria per l’individuazione di “Centauri” che circolavano sistematicamente con “TARGA” contraffatta, occultata, modificata o completamente illeggibile.

Durante le attività di istituto straordinarie, con utilizzo di “autovelox” e “Targasystem” nei mesi di giugno e luglio, alcuni centauri sono attenzionati ed identificati per aver dolosamente alterato, modificato, occultato con adesivi o installato portatarga irregolari che possono nascondere completamente la sequenza alfanumerica delle targhe.

La visone delle immagini dei sistemi di videosorveglianza Unione Montana Alta Langa e Comuni alcuni confinanti, l’analisi tecnica dettagliata della tipologia e anno di produzione dei motocicli, le verifiche statistiche e parametriche sulle sequenze alfanumeriche della targa e l’abbigliamento tecnico utilizzato dai conducenti ha permesso di individuare e deferire all’autorità giudiziaria i tre conducenti dei motocicli che circolavano con targa contraffatta o occultata dolosamente: nelle circostanze avevano modificato la sequenza alfanumerica della targa con adesivo o occultato la visibilità della targa verosimilmente tramite “portatarga reclinabile elettrico” . Dopo l’identificazione dei trasgressori e proprietari dei motocicli, oltre le denunce all’Autorità giudiziaria, sono state notificate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro.

I controlli straordinari, soprattutto nella stagione estiva, sulle strade dell’ Unione Montana Alta Langa, proseguiranno e saranno intensificati, anche nelle prossime settimane, con l’ausilio operativo di pattuglie dedicate di motociclisti e pronto intervento che vigileranno costantemente i punti più insidiosi e rischiosi per l’incolumità pubblica.