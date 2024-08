Cuneo, dal 28 agosto al 1° settembre torna “Mirabilia”, diciottesima edizione dal titolo “Gimme shelter”

“Gimme shelter” (Dammi riparo/rifugio) questo il titolo della XVIII edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival, ideato e organizzato dall’ Associazione IdeAgorà con la direzione artistica di Fabrizio Gavosto. Un’ edizione che titola come l’ottavo album dei Rolling Stones, pubblicato il 29 novembre del 1969: Gimme shelter è un brano intenso, quasi un inno apocalittico, denso di significato perché nato in un clima di forte instabilità dovuta, fra le altre cose, alla guerra in Vietnam; un senso di instabilità attualissimo oggi, in questo periodo storico, in cui talvolta si sente il bisogno di un rifugio per trovare benessere, accoglienza, bellezza.

Cosi Fabrizio Gavosto illustra l’essenza di questa edizione del Festival, Mirabilia 2024 “Gimme Shelter”! Mirabilia è un Festival… ma cos’è un Festival? Il Festival per noi non è un rassegna compatta, bensì un contesto in cui una complessa alchimia di grandi e piccoli eventi, appuntamenti e attività, accadono contemporaneamente, creando un grande affresco all’interno del quale ogni spettatore-partecipante-esploratore può e deve “costruirsi” il proprio Festival, guidato dai suoi interessi, dalla curiosità o dal caso. Solo in questo modo un Festival è tale e diviene così un presidio di libertà e un rifugio di possibilità, un luogo in cui scegliere, in cui vivere esperienze, in cui abbandonarsi, festanti, alla bellezza.

Mirabilia 2024 dopo i tanti appuntamenti “On the Road” nella meravigliosa provincia di Cuneo, fra le incredibili colline – patrimonio Unesco delle Langhe, le meravigliose montagne cuneesi, le città d’arte, approda a Cuneo, dal 28 agosto al 1 settembre, per la cinque giorni di “full immersion” nello spettacolo dal vivo. Lì il Festival diviene pienamente rifugio: Mirabilia è una dimensione onirica, giovane e giocosa eppure non avulsa dalla realtà; un riparo, un’isola amica, un punto d’osservazione, uno sguardo sempre nuovo, leggero e insieme intenso. La programmazione 2024 degli spettacoli, su tutto il territorio che accoglierà la diciottesima edizione del Festival multidisciplinare, parte dalla situazione attuale e si espande al concetto di benessere e inclusione. Attraverso il linguaggio del circo, della danza, del teatro, del clown si incontrano i temi della coerenza, della libertà di scelta, dell’accoglienza, del valore e della bellezza della diversità. Ancora una volta Mirabilia sarà una grande festa collettiva, che richiama e parallelamente va a cercare il pubblico, guidando verso le arti performative persone, quartieri, enti, pensieri collettivi…Vi aspettiamo!

INAUGURAZIONE

Taglio del nastro mercoledì 28 agosto alle ore 18:00 nello spiazzo di fronte alla Palestra Cantore e a seguire alle 18.50 accanto alla Palestra il primo degli spettacoli in programma e anche uno dei più importanti di questa edizione, l’imperdibile MDR-Mort de Riure degli spagnoli Los Galindos, (repliche il 30 e 31 agosto e il 1 settembre) una farsa disturbante ed esilarante. Melon, Mardi e Rossinyol devono affrontare un conflitto inaspettato. La loro natura maldestra e la loro voglia di vivere li conduce nel mezzo di uno spettacolo improbabile durante il quale passano attraverso ogni tipo di atrocità. Questa divertentissima e terrificante esperienza ci racconta la storia di una profonda e complessa amicizia in cui senso di colpa e responsabilità individuale si confondono. Un crimine improbabile, un processo sospetto e una sentenza assurda. Come in un paradosso, potrebbero provocarvi il desiderio di morire dal ridere.

Alle ore 21 (successive repliche il 29, 31 agosto e 1 settembre) nello chapiteau collocato nello spazio della Discesa del Gas, una prima assoluta per i francesi di La Faux Populaire con il loro Cabaret Renversè, spettacolo che inizialmente sembrerebbe una degustazione circense, sotto a un tendone, di grandi vini… ma presto, fra tavoli apparecchiati e i bicchieri pieni si rivela essere un intero universo intimo e personale che si manifesta progressivamente ai nostri occhi. Dalle manipolazioni dei cristalli alle acrobazie su velocipedi, conflitti balistici di ogni tipo e molte sorprese, lo spettacolo esplora la strana necessità universale del vivere insieme.

La serata alle ore 21 prosegue, in alternativa, con l’apertura degli spazi UNI-TO StudiumLAB che a partire dal 29 agosto e fino all’1 settembre ospiteranno per il secondo anno un open lab multidisciplinare in ambito umanistico dedicato alla ricerca e alla sperimentazione tecnologica nell’ambito del suono, del movimento, della voce, dell’audiovisivo, delle arti performative e del trattamento e dell’analisi delle fonti aurali e cinestetiche.

GLI SPETTACOLI

LE CREAZIONI

La Creazione è un momento unico, raro, fragile e emozionante, la prima volta che uno spettacolo viene visto dal pubblico, nel luogo in cui è stato sviluppato: quest’anno la Compagnia Abbondanza/Bertoni ci regalerà questa magia. Il 29 agosto alle 20.45 al termine di una residenza nel Teatro Toselli, la compagnia donerà agli occhi dei suoi primissimi spettatori l’anteprima dello spettacolo Viro, appena finalizzato….appena creato. Viro è un mostro, una creatura tagliata in due che ignara dello scisma, amplifica sdoppiandosi la sua natura eroicamente autocompiaciuta e depressa, esplorando le nostre pulsioni più profonde e segrete.

Il 31 agosto, con ritrovo in Via Basse Sant’Anna, Artemakia presenta uno fra gli eventi più attesi del festival. La Creazione site-specific (in prima assoluta) Mythos in the Wood, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, è un percorso a tappe nella natura che sviluppa alcuni miti greci, creando rare suggestioni, tra figure misteriose di rami, canti, boschetti-labirinto, fisicità circensi ed evocazioni selvatiche.

PRIME NAZIONALI

Cuneo accoglie 8 prime nazionali dal 28 agosto all’1 settembre, partendo dal già citato Cabaret Renversè, di La Faux Populaire. A seguire il 29 agosto alle 20.30 in Piazza Foro Boario (repliche il 30, 31 agosto e 1 settembre) la Compagnia svizzera Théâtre Circulaire presenta Porte-à-Faux, un’opera teatrale per due attori, un musicista e parecchie porte. Tra teatro fisico, musica dal vivo, poesia e acrobatica, uno dei migliori spettacoli svizzeri gioca con le porte e le metafore che esse ispirano.

Sempre il 29 agosto alle 22 nel Parco Monviso (repliche il 30, 31 agosto e 1 settembre) il circo dei francesi di Compagnie Cirkulez con lo spettacolo Et vous… ça va?, in un miscuglio di personaggi, uno spettacolo in cui il teatro, la musica, la luce e la danza sono altrettanto importanti quanto il circo stesso.

Il 31 agosto a partire dalle 16 in Piazza Foro Boario, (repliche 1 settembre) la Compagnia Belga Les Daltoniens presenta una singolare installazione urbana, Beatboxmaton, una cabina accoppiata ad una regia audio/video dove chiunque può creare la propria musica, utilizzando semplici tecniche di beatbox unite all’elaborazione digitale.

A seguire, nella stessa giornata, nel Duomo di Cuneo, il coreografo cileno Rodrigo Chaverini presenta Frames un intervento site-specific che gioca in modo performativo con la tecnica del montaggio cinematografico. Il movimento coreografico proposto da Chaverini, mette in rapporto l’individualità dei danzatori e delle danzatrici con il lavoro in ensemble, attraverso il tempo e lo spazio. Frames sarà realizzato durante un workshop residenziale che coinvolgerà danzatori e danzatrici professionisti locali e si svolgerà nei giorni precedenti la performance nella cornice del Festival.

In Piazza Galimberti, in più orari durante la giornata, la Compagnia Svizzera Panorama Kino Teater il 31 agosto e l’1 settembre porta la sua nuova sorprendente creazione ItalOrama, uno spettacolo imperdibile, una vera rivelazione nel panorama del teatro urbano. Ancora, gli spagnoli di Elelei Dance Theatre Company con A Ciegas alle 18.45 in Largo Audifreddi, uno spettacolo dove danza e teatro con un leggero tocco di umorismo si uniscono per raccontare una storia molto vicina al pubblico, che diventa testimone e complice di un gioco a “occhi chiusi” e di ciò che il personaggio non vede. Ultimo spettacolo tra le prime in programma in cartellone.

Chiude il cartellone delle prima nazionali il 31 agosto, il coreografo Tommaso Monza che alle 17.45 nel Complesso Monumentale di San Francesco presenta in prima assoluta Nebbia, un progetto di teatro-danza incentrato sulla coreografia: il progetto prende ispirazione dal sentimento di incompletezza, intoccabilità e dubbio che si può riscontrare nella vita di tutti i giorni.

IL CIRCO

Come già per le precedenti edizioni molta della programmazione nel cartellone di Mirabilia 2024 a Cuneo darà spazio al CIRCO, attraverso i suoi straordinari interpreti e i differenti linguaggi universali, con Compagnie da tutto il mondo.

Dalla Spagna i già citati Los Galindos protagonisti dell’inaugurazione; dal 29 agosto all’1 settembre, in Piazza Foro Boario la Compagnia Mustaz Pagliacceria Contemporanea presenta nella sua meravigliosa yurta Post-Apocalyptique Clown Show, al termine di un’apocalisse sul pianeta terra un singolare personaggio vive accampato tra bidoni radioattivi e calcinacci, il suo vecchio giradischi e la sua pila di libri e prova a relazionarsi con dei misteriosi personaggi cercando di riassaporare le emozioni generate da quell’antica e perduta cosa chiamata umanità.

Il 30 e 31 agosto Wunder Tandem presenta Crazy mashups un po’ concerto, un po’ spettacolo, due personaggi caustici e irriverenti in tutine rosa shocking e parrucca per un concentrato di energia, musica e risate dal morso acido.

Madame Rebinè è in cartellone con due spettacoli; il 30 agosto, al Campetto Asilo infantile Cattolico con Giro della Piazza, un percorso ciclistico insidioso che negli anni ha visto lo sbocciare di atleti quali Bartali, Coppi e Pantani e che oggi vedrà in pista le promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? e Il 31 agosto e l’1 settembre al Teatro Toselli con La Burla, all’interno di un negozio di giocattoli Una storia semplice, poetica e divertente raccontata attraverso la magia del circo, che trova il suo habitat naturale nel gioco e nella fragilità della vita.

Il Duo Padella il 31 agosto e l’1 settembre presenta About un mix spensierato di grinta, derisione, passione, follia e imbecillità. Il 31 agosto ritorna la Compagnia del Buco con Doors, Porte che si aprono sul futuro e sul passato, o forse solo sul presente. Grandi interrogativi: come si porta una porta?

Nel Patio Andaluso, lo spazio creato nel bel cortile dell’Istituto A.Fiore di Cuneo, si raccolgono alcune delle migliori compagnie di clown dell’Andalusia fra cui quella del poetico clown Piero Partigianoni il 30 e 31 agosto alle 20.45 all’Istituto Andrea Fiore, con Chances – segundas oportunidade, Icaro, eroe dal naso rosso, vive una vita estranea ai suoi sogni e alle sue motivazioni, ma dopo diversi tentativi falliti, la vita gli offre, ancora una volta, una seconda possibilità e un giorno arriva l’inevitabile. È l’ora del volo.

Sempre nel Patio Andaluso Il 31 agosto e l’1 settembre gli esilaranti artisti belgi Sitting Duck presentano La Dyane Tre compagni di viaggio, con la macchina in panne, ci porteranno in un lontano universo pieno di emozioni, risate e vicissitudini improbabili, in un’allegoria folle e delirante della vita di ciascuno di noi.

Ad allietare l’ultimo giorno di Festival, l’1 settembre, in Piazza Galimberti dalle 16.30 un pilastro di Mirabilia, l’esilarante, irriverente, sorprendente mimo cileno Karcocha.

Il Microcirco con il suo laboratorio artistico, la giostrina, il tiro ai barattoli, le bolle di sapone, la giostra delle ochette, continuerà a divertire, come già nelle precedenti edizioni, tutti i bambini che vorranno scoprire il piacere dei giochi di un tempo, a Cuneo, per tutta la durata del festival.

LA DANZA

Per la DANZA oltre alla Creazione di Abbondanza Bertoni e le prime di Elelei dance Company, Rodrigo Chaverini e Tommaso Monza, il 30 agosto, con ritrovo Asilo Girasoli, in diversi orari durante la giornata, sempre Abbondanza/Bertoni ci sorprende con Privè Tavolo, l’atto pubblico dell’acquistare avviene sempre insieme a quello della propria esposizione. Al contrario all’arrivo a casa, non più esposti, possiamo levare la maschera magari per indossarne altre mille.

Ancora, il 29 agosto alle 21:50 , TWAIN Physical dance theatre Centro per la Danza del Lazio presenta a Cuneo, nella Cour du Festival Sogno, spettacolo coprodotto dal Mirabilia Festival e liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di W.Shakespeare.

Il 30 agosto a partire dalle 15:00, con più repliche durante la giornata, nel Complesso Monumentale di San Francesco, il collettivo AZIONIfuoriPOSTO presenta il bellissimo e delicato Percorsi Incrociati, danzatori e musicisti interagiscono con gli oggetti, le architetture e le persone che incontrano coinvolgendo direttamente gli spettatori e costringendo chi li segue ad orientarsi, prendere una posizione e collocarsi nello spazio pubblico museale.

Ancora il 30 agosto i giovani ed entusiasti allievi di Danzicherie riempiranno di energia e passione La Cour Du Festival e porteranno in scena tanta danza.

Si entra ancora più nel vivo della danza il 31 agosto alla Cour du Festival: spazio alle giovanissime compagnie con DNA Dance Project con #caraitalia, pregi e difetti di un popolo, uno spaccato ironico e grottesco che si snoda tra consumati clichè e scomode realtà. Realtà cuneese appena nata all’interno della scuola di danza Danzicherie, presenta una azione collettiva di 6 giovani danzatori avviati al professionismo e seguiti da Alessio Viel e Nicole Berti. E ancora i danzatori di Nanouk presentano “The Old Man”, una ricerca sulla dimensione dell’invecchiamento e sulle percezioni dell’anziano. L’abbandono al presente, sconfitto dai pensieri irrequieti del passato. L’insaziabile necessità di riorganizzare e mettere a tacere il tempo andato. Far sì che l’uomo, ossessionato dalla sua memoria, riesca a godersi appieno il presente senza lasciarsi distrarre dal compiuto, o ancor peggio dall’incompiuto.

La consolidata e preziosa collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo porterà al Festival 2024 a Cuneo cinque imperdibili proposte di Danza, di Teatro e di Circo, la già citata Artemakia (31 agosto) che presenta Mythos,, BTT – Balletto Teatro di Torino (1 settembre) e Egribiancodanza (31 agosto) presentano rispettivamente Caffè macchiato in tazza grande, e Vis a vis , due proposte molto speciali di due grandi compagnie di danza piemontesi, due duetti di danza site specific creati per i Dehors dei bar, che ci ricordano la capacità di mettersi sempre in gioco che solo le grandi compagini artistiche hanno e che ci rammentano poi che una semplice tazzina di caffè può essere spunto per grandi emozioni e meravigliosi virtuosismi.

Il 30 agosto alle ore 21 al Teatro Toselli la pluripremiata Compagnia Teatro la Ribalta – Accademia della diversità diretta da Antonio Viganò porta al Festival Lo Specchio della Regina, una rivisitazione della fiaba di Biancaneve con una Regina affaticata dal dover essere sempre “la più bella del Reame” e il suo Specchio che, stanco di dover ripetere sempre “quello che fanno gli altri” cercherà una via di fuga.

Infine Marco D’Agostin nella Cour du Festival l’1 settembre con Best Regards, spettacolo con testi di Chiara Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino, Wendy Houstoun. Best Regards è una lettera scritta a qualcuno che non risponderà mai, un esercizio di memoria, una danza all’ombra (o alla luce) di Nigel Charnock, l’incredibile performer e co-fondatore di DV8 Physical Theatre, scomparso nel 2012.

Ritornano i progetti di video-danza La Danza in 1 minuto, proposti dall’Associazione COORPI, visibili dal 29 agosto all’1 settembre presso Palazzo Samone nuova sede della Maison du Festival Mirabilia.

TEATRO

Nella sezione spettacoli dedicata al TEATRO torna a Cuneo a Mirabilia, in Piazza Galimberti, l’1 settembre, dopo il grande successo di Moby Dick nel 2022, Teatro dei Venti con il nuovo grande spettacolo itinerante Don Chisciotte. Teatro dei Venti prosegue la propria indagine sull’umano e le utopie. Immagina così la realizzazione del Don Chisciotte della Mancia, dal romanzo capolavoro di Miguel de Cervantes Saavedra. Rileggere oggi questa grande opera attraverso la poetica di questa straordinaria Compagnia mette in luce possibilità di continuare ad agire nel mondo in modo corale. Risvegliare la potenza di ciascuna persona, affinché possa continuare a combattere le ingiustizie, aprirsi alla meraviglia, farsi carico delle fragilità.

L’AIT_Accademia Internazionale del Teatro di Roma, diretta da Silvia Marcotullio, presenta nel Cortile della Scuola Garelli (scuola di C.so Soleri) dal 30 agosto all’1 settembre tre spettacoli dei suoi allievi: Hamlet machine, Favole, La Tempesta. L’Accademia Internazionale di Teatro è una prestigiosa realtà nata a Roma nel 1984, dove svolge sia attività pedagogica, attraverso la sperimentazione e lo studio dell’interpretazione teatrale e del physical theatre, sia attività di ricerca sulla voce, il movimento, il gesto e l’immagine nell’ambito dello spettacolo dal vivo.

Al Rondò dei Talenti, il 31 agosto con più repliche, l’autore e regista catalano Roger Bernat/FFF presenta La Scelta un progetto teatrale in cui il pubblico viene chiamato a sperimentare i meccanismi di lavoro di una direzione artistica: visionare, discutere, operare la scelta. Gli spettatori partecipanti allo spettacolo saranno la direzione partecipata che sceglierà uno spettacolo per Mirabilia 2025.

Per il Teatro di figura ai Giardini Fresia gli spagnoli Trukitrek dal 30 agosto all’1 settembre presentano il bellissimo Clic, una distopia retro-futuristica in cui il malvagio Mefisto tenta di rubare l’anima a Fausto.E ancora Rašid Nikolić, noto artista di teatro di strada italo/serbo presenta The Gipsy Marionettist nel Cortile della Biblioteca dal 29 agosto all’1 settembre, in più orari durante la giornata; si tendono i fili e si aprono i sorrisi. Ogni marionetta è ispirata ad un componente della propria famiglia. Ogni marionetta è un’atmosfera, una fotografia diversa

Il teatro di parola va in scena il 31 agosto e l’1 settembre all’Istituto Andrea Fiore con la Compagnia Godot & Co composta dai due giovani attori-autori-registi cuneesi Emanuele Franco e Andrea Chiapasco, con la loro ultima produzione “Sarém o la riluttante disillusione dell’aspettativa” Fin dalla notte dei tempi l’umanità si pone delle domande. La preoccupazione del domani, del non sapere cosa accadrà, del non poter arrivare oggi ad una risposta, del saper di non sapere. Che cosa “sarem”? A volte semplicemente la risposta non c’è……

Per il teatro urbano, nella centralissima Via Roma, il 30 e 31 agosto la compagnia Teatro per Caso presenta World of Wonder in cui grandi cigni itineranti sono annunciatori di sogni lieti, di visioni delicate e gioiose e di messaggi di ritrovata armonia.

I PROGETTI E LE INIZIATIVE SPECIALI

Numerosi e di grande rilievo i progetti e le iniziative speciali di ambito artistico, formativo, sociale e di ricerca che saranno presenti nel cartellone di Mirabilia per il 2024.

Nel corso di questa edizione il Festival ospiterà, con il sostegno del Ministero della Cultura del Cile, la già citata azione coreografica urbana site-specific curata dall’artista Rodrigo Chaverini.

La performance è un’anteprima di un importante progetto attraverso il quale il Ministero della Cultura del Cile ha scelto di sostenere la mobilità di alcune compagnie cilene che si esibiranno nella cornice di Mirabilia nel corso dell’edizione 2025 (Focus Cile a Mirabilia 2025), riconoscendo quindi al Festival un ruolo di centralità nel panorama performativo europeo. Una delegazione ufficiale Cilena sarà già a Mirabilia 2024 per costruire il Focus dell’anno successivo con gli organizzatori del Festival cuneese e un primo artista cileno, il coreografo Rodrigo Chaverini, accompagnerà la delegazione.

Molte anche quest’anno le partnership del Festival fra cui la riconferma della prestigiosa collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino che sarà a Mirabilia grazie al Programma eventi StudiUmLab. StudiUmLab è un open lab multidisciplinare in ambito umanistico dedicato alla ricerca e alla sperimentazione tecnologica nell’ambito del suono, del movimento, della voce, dell’audiovisivo, delle arti performative e del trattamento e dell’analisi delle fonti aurali e cinestetiche. Il laboratorio si propone come infrastruttura tecnologica di riferimento per le discipline scientifiche che lavorano: sull’analisi e sulla conservazione di corpora di dati aurali (fonetica sperimentale, etno linguistica e dialettologia, etnomusicologia, musicologia, organologia, acustica); sulla progettazione e sviluppo di performance e coreografie digitali; sulla produzione e montaggio di prodotti audiovisivi e cinematografici afferenti a differenti settori dello spettacolo.

Per questa edizione sono programmati, nella sede dell’Università di Cuneo, da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre tre differenti progetti di ricerca e sperimentazione (che utilizzano l’infrastruttura tecnologica di StudiUmLab) per condividere formazione e ricerca accademica anche con coloro che non hanno con l’Università relazioni di studio o lavoro: Il Giuoco dell’Oca di Edoardo Sanguineti, realizzato dal Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, in collaborazione con StudiumLab, propone un’installazione immersiva in black box dedicata a Il giuoco dell’oca di Edoardo Sanguineti (1967), romanzo sperimentate costruito per essere fruito seguendo le regole dell’omonimo gioco da tavola. Architetture Performative , un’esposizione dei progetti realizzati per l’insegnamento Scenografia e spazio virtuale dello spettacolo dal vivo nel 2023-2024, ossia: Between leaves and contradictions, un’installazione che si prefigura come tentativo di riportare l’accento sulla relazione tra l’uomo e la sua percezione sensibile, tra l’uomo e la presenza inequivocabile del suo corpo. Oltre l’intreccio della mente, un progetto che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della salute mentale, analizzando alcuni esempi di situazioni in cui i nostri pensieri ci possono imprigionare. Allo stesso tempo la performance vuole comunicare un messaggio di speranza, ricordando a chiunque si trovi in una di queste situazioni, che, anche se sembra impossibile, si possono abbattere le proprie trappole. Echo, un’esperienza in VR interattiva. L’utente si trova immerso in uno spazio intimo nella quale sperimentare le proprie capacità di movimento facendosi autore stesso dei colori e delle forme che da esse scaturiscono e reagendo di conseguenza, scoprendo le sensazioni che scaturiscono dall’approccio creativo alle possibilità generative del proprio corpo.

Infine, ultimo ma non certo ultimo, il terzo progetto proposto è Dance4Ageing Wandering: un percorso itinerante aperto alla cittadinanza che stimola l’immaginazione motoria attraverso la visione e il contatto con opere d’arte rinascimentali. L’esperienza Dance4ageing nasce da una ricerca maturata all’interno dei Dipartimenti di Studi Umanistici e di Psicologia. Questo dispositivo unisce la visione di opere d’arte visiva in un contesto immersivo con la pratica della danza al fine di stimolare il miglioramento dell’immaginazione motoria, la salute della persona e il suo benessere psicosomatico. Le artiste Francesca Cola e Debora Giordi proporranno alle persone di entrare in risonanza con i quadri rinascimentali proiettati sugli schermi attraverso il movimento corporeo e la relazione di gruppo, la pratica di danza di comunità dedicata a persone over 65. L’invito a entrare nel gioco con le immagini e le altre persone è rivolto anche a operatori del territorio e volontari che conducono attività con persone over 65.

Sezione Catalan Performing Arts; grazie al sostegno dell’Institut Ramon Llull il programma della XVIII edizione si arricchisce di una sezione dedicata alla Catalogna che, a Cuneo, vedrà protagoniste le già citate compagnie Los Galindos ed Elelei dance theater project.

Sviluppando l’idea del Progetto Diagonale che era nato nel 2022 ,ecco adesso il successivo step: il Progetto QuARTieri che ha l’obiettivo di ampliare le aree del Festival, tenendo la centralità della programmazione sul centro storico, ma prevedendo azione di programmazione e di coinvolgimento del pubblico nei quartieri fuori dal centro storico con spettacoli pensati per lo spazio urbano. In questo primo anno QuARTieri dunque, oltre a Piazza Boves nel quartiere Cuneo Centro storico, arriva nuovamente in Via Silvio Pellico nel quartiere Cuneo Centro e, per la prima volta, scopre il quartiere San Paolo e il quartiere Donatello con tanti spettacoli: Pyromad della compagnia francese Cirkulez, spettacolo di pirotecnico dal forte impatto visivo andrà in scena ai Giardini Primo Levi; grande ritorno per l’artista francese Sebastien Le Guen della compagnia Lonely Circus con il suo (…) parenthèse points parenthèse; Madame Rebinè con Giro della Piazza andrà in scena invece nella Casa del Quartiere Donatello e infine i clown giapponesi to R Mansion con Dive/Journey si esibiranno ai Giardini Primo Levi.

Riconfermata la collaborazione fra Mirabilia e il SAICuneo, Sistema Accoglienza Integrazione, la rete degli Enti locali che promuovono e realizzano progetti di accoglienza integrata e diffusa a favore di persone titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo. Domenica 1 settembre Piazza Virginio si animerà grazie al SAICuneo di un pieno di convivialità, con laboratorio di balli dal mondo e a seguire, musiche tradizionali dal vivo, con animazione e danze popolari a cura di Gabriele Ferrere e Bal Fol(k) Cuneo.

Dopo il successo dell’edizione 2023, l’Associazione LVIA (ONG impegnata nella cooperazione internazionale in 10 Paesi africani, oltre che in progetti di cittadinanza attiva, educazione e inclusione in Italia) rinnova la propria partecipazione alle giornate cuneesi del festival Mirabilia riproponendo la propria Escape room dedicata al cambiamento climatico e al Diritto all’acqua nelle zone più aride dell’africa. Accanto alla sensibilizzazione su questi temi, che sono ogni giorno al centro della vita di milioni di persone, quest’anno l’intento dell’Escape Room è quello di contribuire in modo concreto alla costruzione di un impianto idrico nella regione di Douentza, in Mali.

Mirabilia accoglie nuovamente a Cuneo, dal 29 al 31 agosto, per il terzo anno consecutivo la Vetrina FNAS, pensata per intercettare le realtà artistiche che dedicano la propria ricerca allo spazio pubblico. Obiettivo principale del progetto è quello di dare una spinta alla circuitazione internazionale delle Compagnie italiane. Sette le Compagnie selezionate per questa edizione; Compagnia Aga (Ca’ Mea), Rafael Candela Forrest, Laura Pina e Carolina Frigerio (Leave Behind), Collettivo FLAAN (Pacifer), Matteo Galbusera (The White Lord), Conferenza Balaaam (Threshold of kindness), Angela Delfini (Tutto in un soffio).

Luigi Ciotta porta a Cuneo, dal 29 al 31 agosto, negli spazi della Chiesa di San Francesco, Details un progetto site-specific accolto in residenza artistica di creazione attraverso il progetto Artisti nei Territori “PerformingLands” a Busca e a Cuneo nel 2023-24; Details è un progetto artistico di rigenerazione urbana partecipativa che unendo arte visiva, nuove tecnologie e teatro urbano si pone l’obiettivo, attraverso azioni performative, di riqualificare le crepe, i muri scrostati e quelle che sono le ferite o i difetti delle città trasformandoli in potenziali opere d’arte in un percorso museale a cielo aperto, libero e accessibile a tutti. PerformingLands, come sempre avviene, si lega all’edizione 2024 di Mirabilia attraverso alcuni degli spettacoli e delle compagnie programmate.

Risonanze è un network nazionale nato ad opera di un insieme di realtà che hanno individuato nella tutela e nella valorizzazione delle nuove generazioni di spettatori e artisti del teatro contemporaneo un fulcro della propria attività. In seno a Risonanze Network si sviluppa la specifica progettualità Risonanze Next Generation; un progetto innovativo nel panorama teatrale nazionale, che porta un’intera generazione di spettatori, artisti e operatori di età compresa tra i 20 e i 30 anni, a stimolare l’innesco progettuale di inedite pratiche culturali declinate sui propri territori di appartenenza, favorendone il rafforzamento e l’interlocuzione con enti e strutture pubbliche di riferimento. Mirabilia Festival è parte del Network Risonanze e negli ultimi anni si è dedicato alla creazione di un team di ragazzi Under 30 che compongono insieme la giovane direzione artistica partecipata del Festival che durante l’anno si ritrova per contribuire a definire una parte della programmazione del Mirabilia Festival. Durante l’anno inoltre il team partecipa alle attività online e in presenza organizzate dalla rete Risonanze. A Mirabilia 2024 saranno presenti il 30, 31 agosto e 1 settembre 10 giovani provenienti da molte delle direzioni artistiche partecipate di diverse realtà italiane appartenenti alla rete.

Infine torna anche per questa edizione Circolandia, il meeting, sviluppato in collaborazione con la scuola TeatrAzione di Torino, delle scuole di circo ludico amatoriale. Per i giovani allievi e i formatori delle scuole: cross seminar, laboratori con gli artisti del Festival, incontri con altre realtà giovanili sportive e sociali del territorio, e tanti spettacoli di Mirabilia da vedere e su cui confrontarsi in un percorso di scoperta, di crescita e di amicizia.

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre ritorna, in Piazza Foro Boario, l’immancabile e sempre attesissima area espositivo artigianale Manufacto.

INCONTRI PROFESSIONALI

Il 29 agosto tra le ore 10 e le 13 nella sede del Rondò dei Talenti un talk dal titolo Forme di interazione con lo spazio pubblico a cui interverranno Mauricio Barria (Universidad de Chile -CL), Sergio Gilabert (Paisaje Publico – CL), Roger Bernat (FFF – IT), Alessandro Serena (Circo e Dintorni – IT), Stefano Tè (Teatro dei Venti – IT) modererà l’incontro Eleonora Ariolfo (Outdoor Arts Italia – IT) e, a seguire, saranno presentati i progetti selezionati all’interno della FNAS Showcase.

Il 30 agosto, sempre al mattino, sarà presentata agli operatori e alle operatrici accreditate la delegazione cilena che si incontrerà con parte della rete di partner internazionali di Mirabilia per costruire il Focus Chile 2025. Interverranno, tra gli altri, i Festival: Paisaje Publico (CL), Dynamo (DK), Artekale (ES), Imaginarius (PT), Cratere Surface (FR), Inteatro Festival (IT), Cheap Festival (IT), Passage Festival (DK), Qui ed Ora (IT), Kilowatt Festival (IT), Teatro dei Venti (IT), Teatro Nucleo (IT), Apolide Festival (IT)

Tutti gli incontri, le round table e i convegni di Mirabilia ‘24 si terranno presso gli splendidi spazi del Rondò dei Talenti.

BIGLIETTERIA

Come sempre il Festival affiancherà spettacoli a biglietto a tantissime proposte gratuite per il pubblico, diffuse quest’anno su gran parte della città.

I biglietti saranno acquistabili online sul sito www.festivalmirabilia.it e su StandApp, l’app ufficiale del festival, utile anche per rimanere aggiornati su tutte le news legate agli spettacoli.

INFO: [email protected]

ufficio Palazzo Samone

dal 19/08 al 22/08: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00

piazza Foro Boario

dal 28/08 al 29/08: dalle 15:00 alle 23:00

dal 30/08 al 01/09: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 23:00

INFO: www.festivalmirabilia.it – App www.standapp.cloud

Facebook: Mirabilia Festival Europeo – Instagram: @mirabiliafestival – Twitter: @MirabiliaFest –

TikTok: @mirabilia_festival – Youtube: Mirabilia Festival #gimmieshelter #mirabilia2024 #mirabiliafestival #festivalmirabilia #mymirabilia #Mirabiliaè

UFFICIO STAMPA: Cristina Negri – Project Press [email protected] – cell 333 8317018

IL FESTIVAL È SOSTENUTO DA:

Funded by the European Union

MiC Ministero della Cultura

Regione Piemonte

Città di Cuneo

Città di Busca

Città di Alba

Comune di Vernante

Fondazione Compagnia di San Paolo

Fondazione CRC

Fondazione CRT

Institut Ramon Llull

IN COLLABORAZIONE CON:

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile; Università degli Studi di Torino/ StudiUM Dipartimento di Studi Umanistici; ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese; Fondazione Piemonte dal Vivo; PROHELVETIA_Fondazione svizzera per la cultura; Rondò dei Talenti; SAICUNEO; Associazione LVIA; FNAS_Federazione Nazionale Arti in Strada; ACCI_Associazione Circo Contemporaneo Italia; Fondazione Azzoaglio Best Education; Museo Ferroviario Piemontese _ Fondazione CRS; Open Garden Baladin, Open Baladin Cuneo

PARTNER:

Risonanze Network; Dominio Pubblico; Progetto Quinta Parete; Common Ground; PerformingLands; Associazione PrismaDanza; TeatrAzione; COORPI; Conservatorio G. F. Ghedini; Scuola Romana di Circo; Progetto Cura; Scrittori in città; Accademia Internazionale di Teatro; Leonardo Arte; Parco Fluviale Gesso e Stura; WeCuneo; Confcommercio Cuneo; Quartiere Cuneo Centro Storico; Quartiere Cuneo Centro; Quartiere Donatello; Quartiere San Paolo.

SPONSOR E PARTNER TECNICI:

Open Baladin Cuneo; Banco Azzoaglio; Conitours; Merlo Group; Danzicherie; Alba Fire; Nuvola srl; Castelmar; AR Multiservice.

MEDIA PARTNER:

La Stampa, Radio GRP, Krapp’s Last Post, Juggling Magazine

La App StandApp è stata realizzata grazie al sostegno del bando Fuori Orario della Fondazione CRC

Il Festival Mirabilia è un progetto ideato e organizzato da IdeAgorà, diretto da Fabrizio Gavosto

Il Festival ha ottenuto l’EFFE Label 2024-2025

Mirabilia Festival è un appuntamento del Cuneo Music and Art Festival

Con l’iniziativa Mirabilia Festival 2024, l’Associazione IdeAgorà aderisce a ClimAttitude – ULG Cuneo, l’URBACT Local Group che riunisce enti cuneesi impegnati nella lotta al cambiamento climatico attraverso pratiche sostenibili applicate ai propri eventi e iniziative